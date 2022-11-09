日本茨城縣規模5.0地震 最大震度5強無海嘯威脅

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本當地時間今天下午5時40分左右發生推定規模5.0地震，震源位於茨城縣南部、深度約50公里，最大震度5強出現在茨城縣城里町。這起地震不會帶來海嘯威脅，至今也未傳出災情。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台報導，目前觀測到震度4級的地方包括福島縣、茨城縣南部、櫪木縣南部及群馬縣南部。

震度3級地區包括茨城縣水戶市等地、福島縣玉川村等地、櫪木縣足利市等地、千葉縣成田市等地。震度2級地區包括東京都千代田區等地及神奈川縣橫濱市等地。

日本政府已在下午5時42分於首相官邸的危機管理中心開設官邸聯絡室，負責蒐情地震資訊及警戒。

這起地震雖然尚未傳出災情，但JR東日本公司表示，東北新幹線列車一度在埼玉縣大宮站到福島縣郡山站區間停駛，之後在下午5時48分恢復行駛。

連接茨城縣筑波市與東京秋葉原的「筑波快線」列車，下午5時40分時為確認安全無虞而停駛，隨即在3分鐘後的5時43分恢復全線通行。

茨城縣原子力安全對策課表示，截至下午5時45分止，包括目前停機中的東海第二核電廠在內，茨城縣內所有核電相關設施都沒有異常。東海第二核電廠附近的放射線量偵測值也沒有異常。

警消單位表示，被觀測到出現最大震度5強的茨城縣城里町，截至下午5時48分止尚未接獲有災情或人員受傷等通報。

東京電力公司表示，截至目前為止並未因地震造成停電；東北電力公司表示，位於宮城縣的女川核電廠未因這起地震傳出受損。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111109