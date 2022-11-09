美期中選舉未出現重大問題 在嚴密關注下順利結束

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國昨天舉行期中選舉，全美各地並未出現重大干擾事件或廣泛的問題。儘管上次大選陰謀論和虛假指控肆虐，削弱選民對投票和計票方式的信心，但這次選舉相對順利地結束。

美聯社報導，投票日出現零星問題，令選民感到挫折，但似乎不影響正確計票。在鳳凰城（Phoenix）所在的亞利桑那州馬里柯帕郡（Maricopa County），一些製表機無法立即掃描選票，這個暫時性故障開始助長陰謀論。在底特律，選民名冊的問題導致一些選民報到時受延遲。

倡導投票權的無黨派團體同道會（Common Cause）中投票及選舉主任艾柏特（Sylvia Albert）說：「這是一場相當平靜、正常的選舉。有發生一些選舉管理標準議題方面的孤立事件，但沒有任何廣泛或特別令人擔憂的狀況。」

在德州休士頓地區，哈立斯郡（Harris County）選務負責人塔特姆（Clifford Tatum）表示，幾個投票所出現設備、物資供應和投票工作人員短缺的問題，但很快便得到解決。到了下午，這個德州人口最多的郡許多投票所回報的選民等候時間為14分鐘或更短。

自2020年大選以來，前總統川普及其盟友將他敗給民主黨候選人拜登歸咎於廣泛選舉詐欺和投票系統遭篡改，使人對美國的選舉產生懷疑。但經過多次審視、調查和法官裁決，並不存在廣泛詐欺行為，拜登的勝利得到確認。

這次期中選舉，川普和其他知名共和黨人繼續攻擊選舉的公正性，他們將常見的投票問題視為可疑跡象。

然而，選民遇到的干擾屬稀鬆平常。每次選舉都會接獲文書錯誤、排長隊、設備故障和投票所未按時開放的零星報告。一些投票所在出現問題後較晚關閉也相對常見，這是為確保每一位符合條件的選民都能投票。僅北卡羅來納州便有4處地點投票結束時間延後。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111109