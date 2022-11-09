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中企投資Elmos等2家德晶片公司 德國政府考量國安喊停

2022/11/9 21:29（11/9 21:54 更新）
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路透社報導，德國政府出於國家安全考量，9日決定阻止中國企業對Elmos等兩家德國半導體製造商的潛在投資。（圖取自Elmos公司網頁elmos.com）
路透社報導，德國政府出於國家安全考量，9日決定阻止中國企業對Elmos等兩家德國半導體製造商的潛在投資。（圖取自Elmos公司網頁elmos.com）
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（中央社柏林9日綜合外電報導）路透社引述消息人士稱，出於國家安全考量，德國政府今天決定阻止中國企業對兩家德國半導體製造商的潛在投資。

德國經濟部已向內閣提出建議，稱政府應該阻止中國企業旗下的瑞典晶片商Silex收購Elmos的晶片廠，稱這將威脅國家安全。Silex是北京賽微電子（Sai Microelectronics）控股的子公司。

德國政府今天另決定阻止中國企業收購巴伐利亞邦的ERS Electronic。ERS拒絕評論此事，目前還不清楚是哪家中國公司想收購該公司。

一名消息人士稱：「內閣已決定根據『對外貿易法』禁止兩項收購。」做出這項決定的時機正值柏林和北京之間關係高度敏感。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）上週才訪問中國。蕭茲政府正嘗試推動更多歐洲企業進入中國市場，同時也要在解決安全問題，以及擺脫德國經濟對中國的依賴之間取得平衡。

儘管聯合政府內部有人反對，蕭茲仍決定允許中國購買德國最大港口漢堡碼頭的少數股權。

這項決定引發德國外交部的憤怒反應，該部警告這項投資將不成比例地擴大中國的戰略影響力。中國在此之前駁斥了這種擔憂。

蕭茲表明反對與中國脫鉤或去全球化，但強調德國有必要使得在亞洲的貿易多樣化，並在進行商業交易時更著重考慮戰略問題。（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1111109

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