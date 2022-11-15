稱發動戰爭破壞環境 烏克蘭：俄要對全世界負責

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（中央社埃及夏姆錫克14日綜合外電報導）烏克蘭環境部長史特雷斯（Ruslan Strilets）今天在聯合國氣候變遷會議中表示，俄羅斯必須對入侵烏克蘭對環境造成破壞負責。

法新社報導，在埃及度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）進行的聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會（ COP27）期間，史特雷斯在記者會中解釋，烏克蘭正在設立一個平台，來評估俄羅斯軍事行動對環境造成的破壞。

他說：「俄羅斯不僅得對烏克蘭負責，還要對全世界負責。」

史特雷斯表示，烏克蘭希望新平台能「將國際間使用的各個方法整合，來評估環境和氣候遭受的損害」，並將「加強國際合作，恢復受武裝衝突影響的環境。」

他說：「但我們知道，主要挑戰是我們很難針對每種遭破壞的環境提出（法律）訴訟。」

他補充道，俄羅斯入侵烏克蘭造成的直接排放量，估計相當於3300萬公噸二氧化碳，而預估重建基礎建設產生的排放量，可能有4900萬公噸二氧化碳。

史特雷斯稱，截至目前為止，已經記錄2200多起環境破壞案例。

俄羅斯2月開始的侵略行動，讓全球糧食和天然氣嚴重短缺，促使其他國家試圖藉由提高產量，來彌補俄烏這兩個主要出口國留下的空缺。

史特雷斯7月告訴歐盟（EU）各國環境部長，俄烏戰爭摧毀森林、污染水源與田野，並布設地雷。

他表示，俄羅斯入侵烏克蘭，破壞了300萬公頃的森林。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1111115