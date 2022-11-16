邊境遭飛彈擊中 波蘭稱疑為烏克蘭防空系統肇禍

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（中央社華沙16日綜合外電報導）波蘭總統杜達今天表示，落在波蘭邊境村莊的致命飛彈，「非常可能」源於烏克蘭的防空系統。總理莫拉維茨奇則說，目前看來無須啟動北大西洋公約組織條約第4條的集體協商機制。

一枚飛彈昨天落在波蘭小鎮普熱沃多（Przewodow），波蘭外交部今天稍早發布聲明，表示一枚俄羅斯製造的飛彈落入該國東部，造成2人死亡，但未說明飛彈是否因偏離目標，或被烏克蘭防空系統打偏，造成這起事件。

普熱沃多距烏克蘭邊界約6公里。

杜達（Andrzej Duda）稍早表示，飛彈「很可能」是俄羅斯製造，其來源仍在查證中。但根據法新社，他今天稍晚告訴記者：「絕無跡象顯示這是一起針對波蘭的蓄意攻擊…非常有可能是反飛彈防禦系統使用的飛彈，代表是烏克蘭防禦部隊所使用。」

路透社報導，杜達還說：「從我國與盟邦情資得知，它是一枚舊式蘇聯製S-300飛彈，沒有證據顯示是俄方發射的，非常可能是烏克蘭防空部隊所發射。」

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今天表示，還在分析啟動北大西洋公約組織（NATO）條約第4條程序的可能性，目前看來，可能沒必要動用那項措施，「但這項工具在我們手中」。

北約條約第4條規定「無論何時，當有成員遭威脅時，其他成員將共商領土完整、政治獨立、安全及成員個別意見」。

這一條的作用是建立成員間的協商機制，「在達成協議和採取行動前交換意見和資訊，充分討論」；「還提供北約扮演預防性外交的積極角色，拿出措施避免軍事衝突」。

北約成員國今天正在進行緊急會議，討論昨天的爆炸事件。而事發當下，俄國正朝烏克蘭各地城市發射多枚飛彈。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111116