FTX破產風暴美眾院將聽證調查 大谷翔平代言挨告

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MLB天使「二刀流」巨星大谷翔平（圖）等名人因替FTX代言而挨告。（共同社）

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）加密貨幣交易所FTX無預警聲請破產，美國聯邦眾議院金融服務委員會今天表示，計劃12月開聽證會進行調查。包括MLB天使「二刀流」巨星大谷翔平等名人因替FTX代言而挨告。

眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）預計聽取牽涉其中的公司和個人證詞，包括FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）、交易公司「阿拉美達研究」（Alameda Research）、全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）、FTX及相關實體等。

眾議院金融服務委員會主席華特斯（Maxine Waters）指出：「FTX破產已經對超過100萬用戶造成巨大傷害，其中許多市井小民拿辛苦攢下的存款投資FTX加密貨幣，卻一夕烏有血本無歸。」

聯邦參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）主席布朗（Sherrod Brown）的發言人今天也表示，委員會「正在安排聽證會，很快會公布詳情」。

FTX於11日無預警聲請破產，對整個加密貨幣圈造成巨大衝擊，許多曾為FTX背書的體壇明星和名人被告上法庭。日本共同社報導，美國職棒MLB洛杉磯天使「二刀流」巨星大谷翔平、坐擁4座大滿貫冠軍的日本女網好手大坂直美等高知名度名人都掃到颱風尾，成為被告。

在佛羅里達州一個聯邦地區法院提起的這起訴訟，被告還包括職業美式足球聯盟NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）、美國職籃NBA金州勇士頭號王牌柯瑞（Stephen Curry）。

這起訴訟求償金額不明，訴狀稱，「FTX總計造成美國消費者逾110億美元損害」、訴訟「尋求讓被告對原告造成的數十億美元損失負責」。

訴狀稱，大谷翔平和大坂直美都是FTX的品牌大使。

其他被告還包括巴西超模吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）、前NBA球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、喜劇演員賴瑞大衛（Larry David）和主持創業投資實境秀「創智贏家」（Shark Tank）的美國明星投資人歐萊瑞（Kevin O'Leary）和班克曼-佛里特等。

奧克拉荷馬州的投資人賈里森（Edwin Garrison）代表其他投資人在邁阿密法院提出訴訟，尋求從FTX破產遭受的損失索取賠償，並指控這家公司「虛假陳述和遺漏」。

訴狀指出：「FTX的詐欺計畫，是要利用全國各地單純的投資人。」（譯者：何宏儒/核稿：劉文瑜）1111117