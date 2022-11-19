惡血新創大騙局 霍姆斯判刑逾11年

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（中央社加州聖荷西18日綜合外電報導）美國生技新創公司Theranos創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes）涉及「滴血驗病」詐欺案，今天被判刑11.25年。38歲的她一度被視為年輕有為的矽谷傳奇，如今徹底跌落神壇。

Theranos號稱只需要分析少量血液，就能檢驗多種疾病，於是數以億計資金流向這家公司，許多人相信這會是下一家蘋果公司（Apple）或谷歌（Google），甚至一度將霍姆斯與蘋果已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）相提並論，結果大失所望。

霍姆斯創辦Theranos後，擔任執行長近15年之久。此案是近年最受矚目的刑事詐欺案之一。

號稱一滴血就能做200多種檢測的矽谷新創獨角獸Theranos，靠著霍姆斯的能言善道與領導魅力，吸引美國前國務卿、國會議員、軍方高層等黃金陣容投資，公司估值高達90億美元，更讓霍姆斯躍升富比士全美400大富豪。「華爾街日報」調查記者凱瑞魯（John Carreyrou）2015年以一系列報導揭發霍姆斯騙局，後來將調查故事寫成「惡血：矽谷獨角獸的醫療騙局！深藏血液裡的祕密、謊言與金錢」一書，在全球多個國家出版。

霍姆斯今年稍早因在Theranos執行多年詐欺計畫而被定罪。法官今天宣讀判決後，她擁抱了男友伊凡斯（Billy Evans）和父母。

「華爾街日報」報導，聯邦地區法院法官戴維拉（Edward Davila）命令霍姆斯於明年4月27日向獄政機關報到，法院也將擇期就賠償事宜舉辦聽證會。

霍姆斯可在14天內提出上訴，預料她也會這麼做。她的律師將設法讓她在上訴期間保釋出獄。

霍姆斯的律師目前不願置評。

戴維拉今天稍早說，現有證據足以判定至少有10名投資Theranos的人受詐欺所害，被騙金額共達1.211億美元（約新台幣37.7億元）。

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陪審團今年1月認定霍姆斯向投資人不實陳述Theranos的技術、財務狀況和企業前景，因此4項罪名成立。

霍姆斯曾希望被判在家監禁和社區服務，且入獄服刑不要超過18個月。她的律師請求法庭寬容量刑時，聲稱霍姆斯是關懷他人、富有慈愛的母親，身邊帶著一個剛會走路的孩子，肚裡還懷著第2胎，一旦入獄，對她的家庭和社區只會帶來不利影響。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1111119