韓政府擬制定梨泰院事件特別法 提供適當國賠依據

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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）韓國警方特別搜查本部就梨泰院事件的調查期中結果將出爐，政府也加快相關賠償準備程序，總統辦公室官員今天表示，目前正在考慮制定特別法案，可能統一提供梨泰院事件罹難者家屬及傷者國賠。

韓聯社引述總統辦公室高層等數名官員報導，事件責任闡明後需依現行法規處理，不足之處預計透過特別法等必要修法程序補充；目前仍在內部討論階段。

報導指出，梨泰院事件罹難者家屬及傷者若向國家提出國賠訴訟，勝訴機率大，因此政府內部才提出以制定特別法的方案因應，若按此進行，將不必進行個別訴訟，而是透過審議委員會等機制提供統一賠償。

梨泰院事件罹難者家屬15日首次共同召開記者會，要求查明真相並懲處負責人，根據韓民族日報旗下的韓民族21報導，家屬代表律師表示，目前確認的國家過失在民事訴訟上已充分能申請國賠，若證明警方及行政安全部等指揮幹部確實知情，國家應負的配償金額也將不同。

律師指出，警方特別搜查本部是以指揮幹部是否涉及業務上過失致死罪嫌進行調查。若家屬要求國賠，萬聖節前預防可能性、10月29日晚間至10月30日凌晨事發時政府應對適切性、政府就無主辦者活動是否應負責任等，將會是最大的3個爭點。

特別搜查本部最快預計在本週內確定對嫌犯的處理方式，但有意見認為，總統辦公室事先認定應進行國賠的態度，可能影響警方調查結果。

韓國總統尹錫悅21日與國務總理韓德洙進行例行會議時表示，為了罹難者家屬獲得正當賠償的權利，掌握確切真相相當重要，意指應透過警方的科學調查釐清事件經過，被認為可能是為就近期國會討論應以國政調查查明真相的方式劃清界線。（編輯：高照芬）1111122