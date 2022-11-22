研究：細菌感染年奪770萬命 居全球死因第2名

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（中央社巴黎22日綜合外電報導）國際權威期刊「刺胳針」（Lancet）今天發表最新研究指出，2019年全球約770萬人死於細菌感染，占總死亡數的13.6%，高居第2大死因，僅次於缺血性心臟病。

法新社報導，這項新的大規模研究針對204個國家和地區，調查33種常見細菌病原體及11種感染類型所導致的死亡，是首份正式發表的全球細菌致死率預估報告。

2019年，也就是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前一年，全球約有770萬人的死因與細菌病原體有關，占總死亡人數的13.6%。

研究指出，這使得細菌病原體成為全球第2大死因，僅次於缺血性心臟病。

33種細菌中，有5種細菌導致了近半數死亡，包括金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、肺炎鏈球菌、克雷伯氏肺炎桿菌和綠膿桿菌。

金黃色葡萄球菌雖是人類皮膚及鼻孔中常見的細菌，但可能導致一連串疾病；而大腸桿菌通常會導致食物中毒。

這項龐大的研究在「全球疾病負擔」（Global Burden of Disease）計畫下進行，由比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）資助，涵蓋全球數千名研究人員。

美國健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation）主任、研究共同作者莫瑞（Christopher Murray）表示：「這些新數據首次揭開細菌感染構成全球公衛挑戰的全貌。」

他指出：「將這些結果納入全球公衛倡議的關注範圍至關重要，這樣才能更深入研究這些致命病原體，並進行適當投資以減少死亡及感染人數。」

研究中點出貧困與富裕地區之間的明顯差異，在撒哈拉沙漠以南非洲地區，每10萬人就有230人死於細菌感染；而在研究稱為「高收入區域」的西歐、北美及大洋洲國家，每10萬人僅52人因細菌感染喪命。

這項研究的執筆人呼籲增加用於研發新疫苗等方面的資金，同時警告切勿「濫用抗生素」，並將「洗手」列為預防感染的建議措施之一。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1111122