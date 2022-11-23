土耳其西北部地震規模5.9 伊斯坦堡及安卡拉有感

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社安卡拉23日綜合外電報導）土耳其政府營運的災難緊急管理機構表示，土耳其西北部杜茲省（Duzce）今天發生規模5.9地震。伊斯坦堡和首都安卡拉都能感覺到搖晃。

美聯社報導，震央在伊斯坦堡東方約200公里的哥卡亞鎮（Golkaya）。

杜茲市市長歐茲魯（Faruk Ozlu）接受NTV電視台訪問時說，民眾嚇得衝出家門，地震也導致當地停電。

他說，目前沒有傷亡或災損消息，政府仍在評估可能的損害。

土耳其位於大型斷層線上，經常發生地震。1999年，杜茲省遭受強震侵襲，約800人罹難。

根據路透社消息，歐洲地中海地震中心（EMSC）評估土耳其西部發生的地震規模為6，深度僅2公里。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1111123