土耳其西北部地震規模5.9 伊斯坦堡及安卡拉有感
2022/11/23 10:26（11/23 10:51 更新）
土耳其西北部杜茲省23日發生規模5.9地震。（中央社製圖）
（中央社安卡拉23日綜合外電報導）土耳其政府營運的災難緊急管理機構表示，土耳其西北部杜茲省（Duzce）今天發生規模5.9地震。伊斯坦堡和首都安卡拉都能感覺到搖晃。
美聯社報導，震央在伊斯坦堡東方約200公里的哥卡亞鎮（Golkaya）。
杜茲市市長歐茲魯（Faruk Ozlu）接受NTV電視台訪問時說，民眾嚇得衝出家門，地震也導致當地停電。
他說，目前沒有傷亡或災損消息，政府仍在評估可能的損害。
土耳其位於大型斷層線上，經常發生地震。1999年，杜茲省遭受強震侵襲，約800人罹難。
根據路透社消息，歐洲地中海地震中心（EMSC）評估土耳其西部發生的地震規模為6，深度僅2公里。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1111123
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