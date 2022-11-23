更多編輯台推薦新聞：
阿根廷遭沙烏地阿拉伯逆轉 世界盃史上最大冷門之一
運動

阿根廷遭沙烏地阿拉伯逆轉 世界盃史上最大冷門之一

巴菲特投資台積電 專家：著眼下個10年成長
產經

巴菲特投資台積電 專家：著眼下個10年成長

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

土耳其西北部地震規模5.9 伊斯坦堡及安卡拉有感

2022/11/23 10:26（11/23 10:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
土耳其西北部杜茲省23日發生規模5.9地震。（中央社製圖）
土耳其西北部杜茲省23日發生規模5.9地震。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社安卡拉23日綜合外電報導）土耳其政府營運的災難緊急管理機構表示，土耳其西北部杜茲省（Duzce）今天發生規模5.9地震。伊斯坦堡和首都安卡拉都能感覺到搖晃。

美聯社報導，震央在伊斯坦堡東方約200公里的哥卡亞鎮（Golkaya）。

杜茲市市長歐茲魯（Faruk Ozlu）接受NTV電視台訪問時說，民眾嚇得衝出家門，地震也導致當地停電。

他說，目前沒有傷亡或災損消息，政府仍在評估可能的損害。

土耳其位於大型斷層線上，經常發生地震。1999年，杜茲省遭受強震侵襲，約800人罹難。

根據路透社消息，歐洲地中海地震中心（EMSC）評估土耳其西部發生的地震規模為6，深度僅2公里。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1111123

#土耳其
#歐茲魯
#伊斯坦堡
延伸閱讀
印尼5.6淺層強震增至268死 學校倒塌釀孩童嚴重傷亡印尼5.6淺層強震產婦遭活埋 家人淚崩：這是她的第一胎索羅門7.0地震海嘯警報解除 餘震未歇暫無傷亡地震來時如何保命？不同情境避難原則一次看

聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族