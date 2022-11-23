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美國感恩節前不平靜 維州賣場爆槍案多人死傷

2022/11/23 16:43
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）感恩節假期在即，美國維吉尼亞州切薩皮克市（Chesapeake）一處沃爾瑪（Walmart）賣場昨晚發生槍擊案，警方表示有多人死於槍下，單一的開槍犯嫌也已經死亡。

法新社報導，切薩皮克市警局員警柯辛斯基（Leo Kosinski）告訴在場記者，快打小組和機動部隊抵達現場後「立刻」進入賣場，警方找到多名死者和傷者。

他說，「我們認為槍手只有一人，那名槍手已經死亡」。他並未說明犯嫌死亡原因。

當局在昨晚10時過後接到第一通報警電話，當時賣場尚未打烊。

新聞畫面顯示，現場聚集大批警力。柯辛斯基說，員警和調查人員正仔細清查賣場，並維護區域安全。

目前還不清楚確切死亡人數，柯辛斯基告訴記者，警方認為遇害者不超過10人。

路透社報導，案發地區的頂尖創傷中心聖塔拉諾福克綜合醫院（Sentara Norfolk General Hospital）發言人告訴當地電視台WAVY，他們收治了5名傷患。

全美最大零售商沃爾瑪今天凌晨發聲明表示，「這起悲劇讓我們很震驚」，公司「替受影響的人、社區和我們的夥伴祈禱」，並「與執法單位密切配合」。

美國科羅拉多州科羅拉多泉市一家同志夜店19日深夜剛發生槍擊案，造成至少5人喪生、25人受傷。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1111123

#柯辛斯基
#美國
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