聯合國人權專員籲伊朗 停止暴力鎮壓抗議人士

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（中央社日內瓦24日綜合外電報導）聯合國人權理事會今天開會討論是否針對伊朗暴力打壓人權啟動調查，人權事務高級專員圖克今天在演說中強烈呼籲，德黑蘭當局立即停止對國內抗議民眾動用不必要和過當的武力。

聯合國人權理事會（Human Rights Council）今天召開緊急會議，討論以德國和冰島為首近50個國家提出的一項決議案，決定是否要成立一個事實調查團，調查伊朗當局被指控血腥鎮壓。

庫德族22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）9月中旬被控違反基於伊斯蘭教律法的嚴格女性著裝規定被捕，於拘留期間死亡，在伊朗各地掀起抗議浪潮。

路透社報導，在上月試圖擴大調查中國人權紀錄遇阻之後，這場會議被視為西方國家在聯合國人權理事會內勢力的重要考驗。

上月甫走馬上任的聯合國人權事務高級專員（High Commissioner for Human Rights）圖克（Volker Turk）指出：「我們陷入全面的人權危機。必須停止動用不必要和過度的武力。」

圖克指出，伊朗目前為止已有300多名抗議者遇害，其中包括40多名孩童，同時有近1萬4000人遭到逮捕。

德黑蘭代表批評這場會議可恥和可惡。伊朗本月稍早派遣代表團前往日內瓦遊說，呼籲各國對決議案投下反對票。（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1111124