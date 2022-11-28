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宏都拉斯掃蕩毒販黑幫 派600名憲兵加強邊境維安

2022/11/28 16:46
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（中央社德古西加巴27日綜合外電報導）中美洲小國宏都拉斯警方告訴法新社，政府今天派遣600多名憲兵前往與薩爾瓦多、瓜地馬拉和尼加拉瓜等國交界處加強邊境維安。這是宏國宣布緊急狀態掃蕩黑幫行動的一環。

宏都拉斯長期以來受困於貧窮、幫派及販毒相關暴力等問題。最近幫派在拓展生意地盤時經常勒索一般民眾，總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）24日宣布進入緊急狀態。

宏都拉斯憲兵發言人李維拉（Mario Rivera）說：「根據總統頒布的命令，並依照『總體安全計畫』（Global Security Plan）架構，今天派遣600多名憲兵前往邊境崗哨，以加強安全作業。」

李維拉還說，增派人員目的是為了「防止」來自鄰國的「犯罪組織成員」進入宏都拉斯，特別是來自薩爾瓦多。

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）今年已帶頭對幫派「宣戰」，迄今拘捕了約5萬8000人。

卡斯楚頒布緊急狀態，旨在加強執行一項政府策略，也就是要「立即收復陷入無法律狀態的領土」。

卡斯楚今年1月當選宏都拉斯首位女總統。她宣告要「向勒索開戰，如同我們向貪腐、有罪未罰及走私販毒宣戰」。

宏都拉斯、薩爾瓦多和瓜地馬拉等3國在地緣上構成所謂「死亡三角」，一些殺人幫派（mara）在這個地區肆虐，他們掌控販毒，並涉及組織犯罪。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1111128

#宏都拉斯憲兵
#秀瑪菈．卡斯楚
#李維拉
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