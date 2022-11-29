暖心又暖胃 土敘邊界孤兒院飄台灣愛心米家鄉味

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡29日專電）駐土耳其代表黃志揚赴土敘邊界雷伊漢勒巿胡雷爾孤兒院，出席台灣援米捐贈儀式。紅新月會強調台灣援米有助照顧敘國難民；受贈難民感謝之餘，也誇台灣米煮起來香、有家鄉味。

駐土耳其代表處發布新聞稿指出，雷伊漢勒巿（Reyhanli）市長哈哲歐魯（Mehmet Hacioglu）、土耳其紅新月會國際合作兼移民事務處長烏魯加（Alper Uluca）、胡雷爾（Hamza Hürel）孤兒院院長尤迪倫（Ahmet Yildirim），及逾100名受贈户代表出席。

黃志揚致詞時表示，很高興今年再度與紅新月會合作，將40公噸Love from Taiwan援米贈送給位於土敘邊界阿達那（Adana）及哈泰省（Hatay）的難民及弱勢團體。台灣與土耳其雖相隔8000公里遠，「我們的心是與敘國難民及土國弱勢族群在一起」。

駐土耳其代表黃志揚（後排右5）與雷伊漢勒市長哈哲歐魯（後排左6）及全體受贈人員合影。（駐土耳其代表處提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 111年11月29日

他指出，土敘邊界地屬偏鄉，資源有限，特別是雷伊漢勒巿受創甚深，逃難到本地的敘利亞難民人口遠超過在地土國人口，台灣政府及人民有感於土國投入人道援助，除了既有的人道援助計畫外，今年再次促成與紅新月會合作贈米的機緣，希望能協助眾多難民朋友。

黃志揚說，儘管40噸糧米的數量對於廣大難民的需求而言不算太多，但粒粒都代表台灣人民及政府對土國人民及敘國難民的關懷與愛心。

他表示，為了協助敘國難民，駐土耳其代表處也與紅新月會推動難民婦女職訓計畫，並在這座邊境小城雷伊漢勒巿投注資源協助市政府建造「台灣－雷伊漢勒世界公民中心」及辦理婦女賦權計畫，希望能夠提供在地土耳其民眾，與敘利亞難民及孩童一個象徵社會融合的教育、活動空間，也盼協助婦女習得手工藝等一技之長，有助家庭生計的機會。

哈哲歐魯除了感謝台灣政府對雷伊漢勒巿因應大量難民湧入所造成衝擊的各項協助，也推崇及感佩台灣人民持續的愛心付出。

烏魯加則強調去年台灣援米在加濟安泰普省（Gaziantep），今年在阿達那及雷伊漢勒巿都發揮明顯的援助效果。（編輯：韋樞）1111129