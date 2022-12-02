土耳其「審查法」上路 突發事件更顯資訊流通侷限

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

根據「自由之家」最新全球言論自由報告，土耳其屬「不自由」類別。在「無國界記者組織」2021年發布的世界新聞自由指數中，土耳其在180國家中，排名第153位。圖為報導塔克辛廣場爆炸事件的記者，攝於11月14日。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年12月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡2日專電）土耳其「審查法」上路，散布誤導性資訊將面臨最高3年徒刑。反對人士憂心這部措辭不明的法律，將成政府打擊異己的工具。伊斯坦堡近期發生爆炸事件，社群媒體遭降速，也再次使資訊流通侷限性浮上檯面。

11月13日下午，一枚炸彈在伊斯坦堡歷史悠久的塔克辛廣場（Taksim）人行道爆炸，造成6人死亡，81人傷。這起事件衝擊土耳其上下之際，民眾也竭力尋找可靠相關資訊。

危機發生當下，土耳其民眾經常求助社群媒體以獲取快速、第一手資訊。然而，11月13日當天，推特（Twitter）、Instagram 及臉書（ Facebook） 一一遭「降速」，網頁不是無法開啟就是跑很慢。對於希望從主流電視頻道了解更多資訊的人們而言，狀況也好不到哪去，因為土耳其廣播電視最高委員會（RTUK）早祭出爆炸事件的廣播禁令。

這一切都發生在土耳其俗稱「審查法」的不實資訊法上路後，同時也預示了隨著土耳其再次走向選舉，在這種新法律氛圍下，新聞、言論及資訊自由的狀況。

塔克辛廣場爆炸案後，「每個人都在想同樣的事，但沒有人能寫」這句話，在土耳其社群媒體廣傳。

2015年至2016年是土耳其經歷恐怖攻擊及爆炸的血腥時期，許多人仍記憶猶新，2015年6月至2015年11月的大選期間更是如此，當時不但有槍手攻擊伊斯坦堡阿塔圖克機場（Ataturk Airport）、伊斯坦堡及首都安卡拉也發生爆炸事件。

其中一些攻擊是由伊斯蘭國激進分子及庫德工人黨（PKK）發動。過去6年來，土耳其並無針對平民的重大攻擊事件。智庫「巴爾幹與高加索跨歐瞭望台」（Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa）今天分析，如今土耳其再次遭受恐怖主義攻擊，與選舉季密不可分，這可能是許多人的想法，但無法大聲說出口。

根據「自由之家」（Freedom House）最新一份全球言論自由報告，土耳其屬「不自由」類別。在「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）2021年發布的世界新聞自由指數中，土耳其在180國家中，排名第153 位。

正如約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）國際關係助理教授辛茲（Lisel Hintz）所言，不實資訊法上路加上大選將於2023年舉行，情況可能會進一步惡化。

辛茲近期受訪指出，「我們可以將選舉前夕的不實資訊法視為政府努力尋找方式，以把批判性報導、在社群媒體上分享貼文、抱怨通膨及政府政策定罪」。

土耳其國會10月中旬通過不實資訊法，內容規定從匿名社群媒體帳號分享「假資訊」，最高可被判入獄3年，甚至更久。不僅是記者，任何社群媒體用戶都可能被指控犯下這項罪行。

法律評論人士指出，不實資訊法最大問題是未明確定義「錯誤資訊」或「假資訊」，因此由法院判定何謂事實。根據「世界正義計畫」（World Justice Project）的法治及司法獨立排行，土耳其於140個國家中位居第116位。

自2009年起，「世界正義計畫」研究人員根據8個因素，諸如保護基本權利、對政府權力的制約等，評估全球各地的法治發展。

土耳其國內外的媒體組織都示警，這項新法將擴大審查範圍，對公眾辯論產生寒蟬效應，並在土耳其走向歷史性選舉之際，進一步將新聞工作者定罪。

法律學者阿迪帕馬克（Kerem Altiparmak）舉例，根據這項法律，民眾如果說土耳其通膨率高於國家數據，就可能成為被捕原因。或者，如果有人公開宣稱他們遭遇警察暴力，但法院裁定這項說法不實，就可能入獄。塔克辛廣場爆炸案發生後，上述的「如果」，成為現實。

根據土耳其安全總局打擊網絡犯罪部11月13日的聲明，共25 個社群媒體帳戶管理人發布「目的在我們的公民中散布恐懼及恐慌」的貼文。

廣播禁令及網路減速意味伊斯坦堡爆炸案後，土耳其民眾，包括直接受影響地區的人，無法獲得重要資訊。雖然惡意假資訊會使公民處於更大的危險中，但一些人認為，這些禁令使人們受到信譽更差的資訊來源左右。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

若要預測不實資訊法將如何運作，其中一項指標是2020 年通過的社群媒體法影響程度。社媒法要求 Facebook 和 Twitter 等公司在當地開設辦公室並遵守政府要求，否則將無法在土國運作。獨立媒體研究協會（Medya Arastirmalari Dernegi）稱，在社媒法通過後的7個月內，土耳其下令刪除658則貼文或新聞報導，多數內容涉及商人、部長或高級官員的腐敗或違規行徑。

不實資訊法是否會像2020年的社媒法一樣運作仍待觀察。然而，只有無偏見追查危險的假資訊，新法才能發揮真正作用。在那之前，土耳其限制民眾在危急時刻獲取資訊的能力。民眾無論透過竊竊私語，或未把話說出口，總能找到溝通方式。（編輯：黃自強）1111202