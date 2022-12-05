澳洲新祭重金懸賞 想破40年前恐攻爆炸案

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新南威爾斯州警方懸賞100萬澳元作為獎金，想偵破1982年雪梨猶太人社區發生兩起爆炸案。警方特別找尋兩男一女，認為這3人手上握有重要資訊。（圖取自新南威爾斯州警察部門網頁police.nsw.gov.au）

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（中央社雪梨5日綜合外電報導）澳洲警方今天懸賞100萬澳元（約新台幣2122萬）作為提供破案線索的獎金，想為1982年雪梨猶太人社區發生兩起爆炸案重添破案柴火，兩起懸案堪稱澳洲首樁恐攻。

法新社報導，1982年12月23日以色列駐雪梨領事館發生爆炸，大約4小時之後，在雪梨的邦代（Bondi）海灘附近Hakoah俱樂部地下室又發生汽車爆炸。

澳洲警方稱兩起爆炸懸案是澳洲「首樁恐攻案件」，是「巴勒斯坦民族主義煽動的國際恐怖主義」，當時造成少數人員受傷，但幸無人喪生。

之後在1983年，一名男子因被控涉案一度遭起訴，但在法院開庭審理前就被撤銷控罪。

如今新南威爾斯州警方反恐指揮官華爾頓（Mark Walton）表示，凡能提供線索讓警方得以破案者，可獲100萬澳元獎金。

他說警方特別在找尋兩男一女，認為這3人手上握有重要資訊。

華爾頓說：「獎金是警方諸多調查策略中一項重要工具，尤其對一些因害怕或不願意向警方提供訊息者有效。」

他說：「爆炸案一直是本地猶太、以色列乃至澳洲社群心中的陰霾，當然調查人員也從未忘記。」（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1111205