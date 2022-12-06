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旗下記者以色列中彈亡 半島電視台告上國際刑事法院

2022/12/6 21:04
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（中央社海牙6日綜合外電報導）半島電視台旗下記者阿克萊在以色列採訪時中彈身亡，該電視台今天向國際刑事法院提告，主張阿克萊遭以色列部隊殺害。

巴勒斯坦裔美國籍記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）5月11日在哲寧（Jenin）採訪以軍突襲時中彈身亡，總部設在卡達的半島電視台（Al Jazeera）表示，已發現有關她遇害的新證據。

任何人或團體都能向國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）檢察官提起訴訟要求調查，但總部設在荷蘭海牙的ICC無義務接下這類案件。

半島電視台表示，訴狀重點是「新的目擊證據和影像畫面，當中清楚顯示以色列占領部隊直接朝夏琳（阿克萊）和她的同事開槍」。

半島電視台說：「以色列當局稱夏琳是在交火時被誤殺，這種主張毫無根據。」

法新社記者目擊承接半島電視台案件的律師走進ICC總部遞交訴狀。

ICC去年啟動調查巴勒斯坦領土上發生的戰爭罪，但以色列並非ICC成員，也對ICC的管轄權提出質疑。

以色列表示，不會配合阿克萊死亡案的任何外部調查。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1111206

#半島電視台
#以色列
#阿克萊死亡案
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