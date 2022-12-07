世銀：開發中國家外債較10年前增逾一倍

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）世界銀行（World Bank）表示，開發中經濟體的外債比10年前增加超過一倍，至2021年已達到9兆美元，並警告這些國家面臨的債務危機已經加劇。

法新社報導，疫情迫使許多國家增加舉債，世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）警告說，全球正面臨第5波債務危機。

隨著全球通膨飆升和利率高漲，許多國家已面臨或恐陷入債務困境的風險。

世銀表示，今年全球經濟成長急劇放緩，2023年世界經濟衰退的風險增加，這是50年來「國際最同步的政策緊縮事件之一」。

馬爾帕斯今天補充說：「必須採取綜合性方式來減少債務、提高透明度並促進更快重組，如此一來，各國就可以聚焦在支持經濟成長和減少貧困的支出。」

他對記者說，政府債務水準高加上利率上升，將導致發達經濟體在更長時期內吸收更多全球資本。

他說：「對開發中國家而言，這是個嚴峻的前景。取得電力、肥料、糧食和資本的機會可能會在很長一段時間內受到限制。」

與此同時，馬爾帕斯表示，企業投資不足阻礙了未來成長。

世銀在新聞稿中表示，有資格向其國際發展協會（IDA）借款的最貧窮國家，如今正將其出口收入的1/10以上用於償還長期公共和公共擔保外債。

世銀說，這是自2000年以來的最高比例。

在2021年之前的10年中，IDA國家的外債也增加了近兩倍。

世銀說：「從表面上來看，2021年的債務指標似乎有所改善，但IDA國家的情況並非如此。」

世銀表示，這些脆弱性凸顯了提高債務透明度的迫切需要。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1111207