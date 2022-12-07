李克強與6大國際經濟組織負責人 將在黃山對話

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）中國國務院總理李克強明天將在安徽黃山與世界銀行總裁馬爾帕斯等6大國際經濟組織負責人，舉行為期兩天的圓桌對話會。預期會議將聚焦當前世界面臨的迫切議題與中方的清零防疫政策。

國際關切中國堅持清零防疫政策，嚴重衝擊世界經濟。不過中國今天在這場圓桌對話會舉行前宣布優化防疫新10條，進一步放寬防疫措施；中共中央政治局昨天開會也表示明年經濟工作堅持穩中求進的工作基調，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，全面深化改革開放，大力提振市場信心。

中國外交部今天宣布，李克強將於12月8日至9日在安徽省黃山市與6位國際經濟組織負責人，舉行第7次「1+6」圓桌對話會，圍繞「加強多邊合作，促進全球共同發展」主題，就構建開放型世界經濟、推動世界經濟復甦和增長、中國繼續深化改革開放為世界經濟注入強大動能等議題進行討論交流。

據發布，6位赴中國對話的國際經濟組織巨頭依序是世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）、國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）、世界貿易組織秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）、國際勞工組織秘書長賴德（Guy Ryder）、經濟合作暨發展組織秘書長柯曼（Mathias Cormann）與國際金融穩定委員會主席諾特（Klaas Knot）。

因為COVID-19疫情，每年舉行一次的「1+6」圓桌對話會，已連續兩年透過視訊舉行。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

喬治艾娃1日表示，她與其他國際機構負責人下週將訪問北京，與中方領導人討論中國經濟、防疫以及債務減免政策等議題。這將是他們首次在疫情後與北京當局坐下來討論這些中國和世界共同面對的急迫性議題。

喬治艾娃指出，中國的疫情封控以及龐大房地產業的動盪導致中方明年的經濟成長預估回落到至3.2%，勉強高於全球平均水準，這是過去40年未曾有的情況。而過去大約35%到40%的全球經濟成長來自中國。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1111207