摩洛哥晉8強與巴勒斯坦旗幟合照 世足挺巴氛圍濃

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（中央社卡達賴揚7日綜合外電報導）摩洛哥昨天在中東地區首次舉辦的世界盃足球賽力克西班牙晉級8強，贏得勝利的摩洛哥隊員賽後公開跟巴勒斯坦旗幟合照，與本屆世足賽瀰漫支持巴人志業的氛圍相互呼應。

摩洛哥在2022卡達世足賽16強淘汰賽，歷經正規賽與延長賽以0比0逼平西班牙，最後在PK大戰以3比0勝出，隊史首度搶下世界盃8強門票。而在昨晚比賽現場，巴勒斯坦標誌披在人們的肩頭、出現在圍巾和T恤上，可說是四處可見。

「華盛頓郵報」報導，卡達當局時不時在世足賽場取締LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）彩虹標誌或反伊朗政權圖像，與此同時，不管是哪支球隊上場，巴勒斯坦旗幟在世足場館內似乎都無所不在。

至少一場比賽的看台上出現「解放巴勒斯坦」的布條；法國對戰突尼西亞的小組賽事，還有一名抗議者闖入球場揮舞巴勒斯坦旗幟。

包括昨天在內的幾場比賽，阿拉伯國家球迷大聲提倡巴勒斯坦的權利、反對以色列維安部隊近期殺害巴人的行徑。

以色列雖與東道國卡達沒有正式關係，以國記者仍受邀造訪卡達，但他們在首都杜哈（Doha）和不同球迷的互動，凸顯以巴爭議在當地有多熱門。

社群媒體上大量湧現的影像顯示，以色列記者被路人斥責後一臉茫然或神色驚訝。以色列「新消息報」（Yediot Aharonot）記者謝希尼克（Raz Shechnik）某次碰上摩洛哥球迷時還被叫囂「巴勒斯坦」，他則回答：「可是你們簽署和平（協議）了啊！」

摩洛哥、阿拉伯聯合大公國、巴林、蘇丹等4個阿拉伯國家已簽署美國前總統川普政府促成的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），以推動與以色列關係正常化。這份協議被譽為區域重大突破、象徵中東地區政治秩序轉變。

若干阿拉伯強權沒興趣長久陷在替巴勒斯坦人拚搏，而是更熱心其他要務，包括對抗伊朗、刺激自家經濟等。

近幾個月來，華府大談阿聯的阿布達比和杜拜愈來愈常看到以色列官員和企業主管，甚至連沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）也是。但美國與以色列對話中常常忽略的是，這些正常化協議僅止於反映中東頂尖菁英的興趣。

以色列人來到卡達後得應對事實。12頻道（Channel 12）記者赫摩（Ohad Hemo）告訴自家電視台：「來自全阿拉伯世界的很多人大肆嘗試出面跟我們作對，因為我們代表（關係）正常化。以色列人的願望成真了，我們與4個阿拉伯國家簽署和平協議，但還有人民，他們當中很多人不喜歡我們出現在這兒。」

近期民調顯示，許多阿拉伯國家絕大多數的百姓都反對與以色列的關係正常化，包括那些參與亞伯拉罕協議的國家。

華府風險諮詢機構「波斯灣國家分析」（Gulf State Analytics）執行長卡費洛（Giorgio Cafiero）寫道：「阿拉伯世界顯然對以色列沒多少愛意。數十年來，許多阿拉伯人對以色列的感覺是恥辱、厭惡、憤怒，不會因為單純簽了這種正常化協議就消散。」

卡達大學（Qatar University）歷史與當代政治學教授齊威立（Mahjoob Zweiri）也說：「一般阿拉伯人反對（以色列對巴勒斯坦的）占領，認為這麼做不人道、無法接受。」

「（球場上出現的巴勒斯坦旗幟）不是政府安排的，而是真正出自人民自己。世界盃跟老百姓、中產階級有關，而不是菁英。他們可以談正常化談個100年，但他們不能強制推行。」

42歲網路安全專家阿瓦德（Aladdin Awwad）是一名在杜哈工作的巴勒斯坦人，目睹了摩洛哥在世足戰勝西班牙。他說：「看到這些阿拉伯民族支持我們的志業、向西方展現巴勒斯坦不死，感覺很棒。」

「我們不是來這裡製造問題、反對和平的，但我們存在，我們就在這裡。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111207