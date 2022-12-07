日本隊踏上歸途 森保一：讓大家看到最棒風景

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本隊結束2022卡達世界盃賽事後解散，成員們已各自踏上歸途。日本隊總教練森保一在當地向球迷致謝，也感謝日本隊選手這次迎戰世界足球強權的表現，讓大家看到最棒的風景。

日本讀賣新聞、富士新聞網、Sponichi Annex及日刊體育報導，森保一在返回日本前說，雖然本屆無法讓大家看到闖進8強的新風景，但感謝日本隊選手讓大家看到能跟頂級足球強權踢到勢均力敵或獲勝的最棒風景。

日本隊本屆在被稱為「死亡之組」的小組賽，先後「爆冷」踢贏德國隊及西班牙隊，以分組排名第一之姿連兩屆世界盃闖入16強賽事，讓日本球迷期待能進一步創隊史首度進入8強紀錄。

可惜的是，日本隊在16強正規賽事以1比1踢和克羅埃西亞，最後在PK大戰時以1比3落敗。

森保一在返日前向球迷表達感謝之意說，「謝謝大家到這裡為日本隊加油，託大家的福，讓我們得以度過充實且快樂的時光」。

日本隊選手及森保一隨後離開宿舍踏上歸途。森保一今天傍晚返抵日本後，預計晚間將跟日本足球協會會長田嶋幸三及技術委員長反町康治舉行記者會。

至於日本隊已於12月6日解散，部分隸屬海外球隊的選手將直接前往歐洲。

森保一在杜哈受訪回顧4年半的日本隊總教練工作時說，「雖然被說是瘋狂的工作，但實際上是幸福的工作」。

森保一說，這次日本隊踢贏過去曾獲世界盃冠軍的強隊，讓大家看到「新風景」。

日本足球協會對森保一本屆賽會表現給予高度評價，有意提出希望森保一續掌國家隊兵符的邀約。

被問到接下來4年是否還願意擔任國家隊教頭，森保一說，自己有想要繼續當總教練的想法，也有想休息一段時間，到歐洲學習的想法，「但目前還沒有實際討論，接下來會好好思考」。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1111207