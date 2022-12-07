巴西球員進球跳舞挨轟 球迷捍衛國家隊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

巴西國家隊5日在世界盃以4比1打敗韓國，小維尼修斯（左1）、內馬爾（右1）等球員進球後在場上跳舞。（美聯社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）巴西國家隊昨天在2022卡達世界盃足球賽以4比1打敗韓國晉級8強，球員在進球時跳舞受到國際批評，巴西球迷奮起反擊，在社群媒體捍衛國家隊。

巴西擊敗韓國晉級8強的比賽中，各踢進一球的小維尼修斯（Vinicius Jr）、理查利森（Richarlison）、內馬爾（Neymar）、帕奎塔（Lucas Paquet），甚至教練泰特（Tite），都跳舞慶祝進球。

這兩天最引起共鳴的評論之一是前曼徹斯特聯隊（Manchester United）中鋒基恩（Roy Keane），認為巴西「對對手真的很不尊重。」

基恩說：「我簡直不敢相信我所看到的，我從未見過跳這麼多舞，就像在看名人秀。我知道這是國家文化的問題，但我認為現這對對手真的很不尊重。巴西進了4球，每次進球都跳舞。第一次就算了，但連教練都跟著湊熱鬧，我對此非常不滿意，我認為這樣不好。」

泰特在賽後記者會上表示，無意不尊重對手和教練班托（Paulo Bento）。

巴西球迷在社群媒體聯合起來捍衛國家隊球員，在推特批評和嘲諷基恩，質問「誰是基恩？」「有誰能告訴我基恩贏了幾次世界盃？」

還有球迷表示，拉丁美洲和非洲國家隊向來都會在比賽進球時跳舞慶祝，許多巴西球員更擅長翻筋斗後再跳一小段森巴舞（Samba）。

森巴舞是一種起源於20世紀初里約熱內盧非裔巴西社區的音樂流派，巴西人對森巴舞的熱愛很大程度來自於它源自巴西，加上森巴節拍動感十足，為情緒低落的人帶來快樂，讓人想跳舞來慶祝美好時刻。

森巴舞是嘉年華狂歡節的主要噱頭，而巴西人熱愛嘉年華，巴西人為他們喜歡的森巴舞學校加油，就像他們為足球隊加油一樣。

今年9月，效力西班牙皇馬的小維尼修斯因為習慣在進球時跳舞，成為當地電視台體育節目中種族主義言論的目標。

當時西班牙球員經紀人協會主席布拉佛（Pedro Bravo）說，小維尼修斯需要「停止耍猴戲（hacer el mono）。」

小維尼修斯在社群媒體發布一支影片回應說：「這些舞蹈非我獨有，它們也屬於羅納迪諾（Ronaldinho，巴西退役足球名將），屬於內馬，屬於帕奎塔，屬於巴西的森巴舞者，屬於拉丁雷鬼搖擺樂歌手和美國黑人…它們是慶祝世界文化多樣性的舞蹈。」

小維尼修斯最後強調：「無論你們接受、尊重或驚慌失措，我都不會停止。」

這一事件也引發一場回應種族主義言論的社群媒體運動，支持者都要求：「跳舞吧！小維尼修斯（Baila Vini Jr）。」（編輯：韋樞）1111207