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巴西4比1大勝韓國 球員向球王比利致敬

2022/12/6 07:51（12/6 09:51 更新）
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巴西5日大勝韓國晉級世足8強，球賽結束後，巴西球員拿著有球王比利名字和照片的橫幅進入球場向比利致敬。（美聯社）
巴西5日大勝韓國晉級世足8強，球賽結束後，巴西球員拿著有球王比利名字和照片的橫幅進入球場向比利致敬。（美聯社）
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（中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電）巴西國家隊今天在2022卡達世界盃足球賽以4比1大勝韓國，晉級8強。球賽結束後，巴西球員拿著有球王比利（Pelé）名字和照片的橫幅進入球場向球王比利致敬。

比利在看到巴西球員致敬後，通過家人傳達訊息：「現在我是解脫和幸福的心情混在一起，球員們讓我的一天非常開心。」

巴西球迷也在今天比賽上半場10分鐘和下半場10分鐘向比利致敬，在球場看台打開一面印有比利與足球照片的大旗，並唱出他的名字。

巴西球迷在球場看台打開一面印有比利照片的大旗，上面還寫有「早日康復」的字句。（美聯社）
巴西球迷在球場看台打開一面印有比利照片的大旗，上面還寫有「早日康復」的字句。（美聯社）

在這場比賽開始前，比利在社群媒體推特（Twitter）上說，他會在醫院看球賽，為巴西隊加油。

比利推文表示：「1958年，我走在街上，想著履行我對父親的承諾。我知道今天許多人都做出類似承諾，也在追尋他們在世界盃的第一次冠軍。我會在醫院看比賽，為你們每一個人加油。祝你們好運！」

比利目前在聖保羅住院治療呼吸道感染，他的女兒凱利（Kely）和佛萊維亞（Flávia Nascimento）昨天接受環球電視台新聞知性節目「奇幻人間」（Fantástico）訪問時說，比利住院與他自去年以來一直在對抗的結腸癌無關。

巴西今天擊敗韓國晉級8強，將於聖保羅時間9日中午12時（台北時間9日晚間11時）對陣克羅埃西亞，爭取進入4強。（編輯：郭中翰）1111206

巴西名將內馬爾（前右）5日在卡達世界盃足球賽16強賽靠著12碼罰球射門破網，率隊以4比1擊敗韓國，成功晉級8強賽。（美聯社）
巴西名將內馬爾（前右）5日在卡達世界盃足球賽16強賽靠著12碼罰球射門破網，率隊以4比1擊敗韓國，成功晉級8強賽。（美聯社）
#卡達世界盃
#巴西
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