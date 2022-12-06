內馬爾右腳踝韌帶受傷 自爆憂世足報銷痛哭整晚

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（中央社卡達6日綜合外電報導）2022卡達世界盃足球賽16強巴西對韓國一役，攻進一記12碼率隊晉級的內馬爾坦承，他在小組賽傷到右腳踝外側韌帶並伴有輕微骨髓水腫，他曾因擔心來不及傷癒歸隊，哭了整個晚上。

西班牙「馬卡報」（Marca）報導，內馬爾（Neymar）在場上接受巴西體育電視台SporTV訪問時表示，在傷勢情況確認後，他整個晚上都在哭，還好有家人在旁支持著他。

他提到：「（對於傷勢）我一定是會非常害怕的，因為我在這個賽季身體狀況一直很不錯，也表現得很好，但卻受了這樣的傷，對我來說十分煎熬。那個晚上我哭了很多次，我的家人都知道，但還好一切都順利。一切努力都是值得的。」

內馬爾在記者會上又說：「當我受傷時，心中千頭萬緒，懷疑、恐懼等情緒湧上心頭。但我獲得隊友和家人的支持，我收到暖心的訊息，那傳遞了正能量，給了我極大的安慰。」

「現在我會竭盡所能幫國家隊贏球，因為我是帶著這樣的使命前來。」

闖進8強後，巴西將在台灣時間9日深夜11時對上克羅埃西亞，兩隊將爭奪4強的入場券。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1111206