C羅抗議調度惹怒教頭 葡萄牙出戰瑞士是否上場添變數
2022/12/6 12:44（12/6 13:18 更新）
卡達世足賽葡萄牙最後一戰面對韓國，C羅在比賽第65分鐘被提前換下場。（美聯社）
（中央社記者龍柏安台北6日電）葡萄牙隊總教練桑托斯今天批評陣中37歲王牌前鋒C羅，上週在世界盃小組賽最後一戰出戰韓國時，提前被換下場時的「不良反應」，至於16強賽出戰瑞士，C羅是否上場也有變數。
2022卡達世界盃足球賽小組賽前2戰踢完就已提前晉級的葡萄牙，最後一戰面對韓國，王牌前鋒「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在比賽第65分鐘被提前換下場，球隊最終以1比2吞敗，鏡頭也捕捉到，C羅似乎不滿地抱怨：「他急著把我換下來。」
接下來C羅又與韓國球員曹圭成在場邊出現一些爭執，而桑托斯（Fernando Santos）直到比賽結束後才知道，原來C羅的「不良反應」，是來自他的換人決定。
桑托斯強調，他並不清楚C羅和曹圭成之間究竟說了些什麼，「在球場上我什麼都沒聽到，我離的太遠了，我只看到他和韓國選手在吵架。」
桑托斯也承認，他有看到C羅抱怨的影片，對此他很不高興，因為他認為有些事得透過內部處理，「我們考慮的都是為了明天比賽，我們的注意力都放在比賽。」
對於16強淘汰賽C羅是否會出賽一事，桑托斯沒有正面回答，他說：「我只會在球員休息室裡，告訴球隊這場比賽誰會上場。」
不過桑托斯強調，無論他做出什麼樣的決定，前提都是為了葡萄牙國家足球隊好，「C羅的話題結束了，我們已在內部處理好了，一切都搞定了。」（編輯：張雅淨）1111206
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