挺摩洛哥或西班牙？世足挑起直布羅陀兩岸情仇

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摩洛哥、西班牙6日將在2022卡達世界盃足球賽16強碰頭，屆時直布羅陀海峽兩岸數以百萬計球迷將聚集酒吧和客廳螢幕前。左右圖分別為小組賽時在場邊為摩洛哥、西班牙加油的球迷們。（美聯社）

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（中央社西班牙休達5日綜合外電報導）台灣時間6日晚間11時，西班牙和摩洛哥將在2022卡達世界盃足球賽16強碰頭，屆時直布羅陀海峽兩岸數以百萬計球迷將聚集酒吧和客廳螢幕前，看誰的足球榮耀之夢能延續下去。

美聯社報導，在西班牙的北非飛地休達（Ceuta），居民各擁其主。在這裡，民族和宗教認同錯綜複雜，以致向來壁壘分明的運動界線也模糊了起來。

土生土長的休達居民侯賽因（Sulaika Hosain）覺得自己是個「100%的西班牙人」，但6日在卡達舉行的比賽登場時，她將轉為支持祖父的故鄉摩洛哥。

「我是西班牙人，希望西班牙贏球，但我會替摩洛哥加油…每次摩洛哥比賽，我內心都有點激動。」

「有時就讓他們贏，這樣大家才能說，『看吧，摩洛哥不是個爛地方』。」

有些世界盃比賽政治味十足，上週美國和伊朗之戰就是一例。儘管西班牙和摩洛哥絕非地緣政治對手，但他們長期複雜的關係，無疑是這場在賴揚市（Al-Rayyan）比賽的觀戰焦點之一。

休達1580年以來即隸屬西班牙，基督徒、穆斯林、西班牙人和摩洛哥人相對和諧地混居在此。

但這座擁有8萬5000人口的城市，最近卻成為馬德里和拉巴特（Rabat）最大外交危機的導火線。

2021年5月，摩洛哥政府取消邊境管制，讓來自摩洛哥和撒哈拉沙漠以南國家的數千名年輕移民，湧入摩洛哥並未正式承認為西班牙領土的休達。

各界認為，這是因為西班牙允許西撒哈拉（Western Sahara）獨立運動領導人在西班牙醫院接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）治療，摩洛哥為報復做出的舉動。

此外，摩洛哥為控制疫情關閉了兩年邊境，導致邊境雙邊經濟受創，也讓情況更加複雜，一直要到西班牙總理4月間拜會摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）後，緊張局勢才得以緩和，邊界也才重新開放。

但對侯賽因這種在休達生活或工作的人而言，摩洛哥對戰西班牙並不會撕裂他們。

這反倒更像雙贏局面：西班牙或摩洛哥誰能踢進8強，他們都會開心。

28歲的拉爾比（Mohamed Laarbi）在休達經營的酒吧播放所有世足比賽，身為第3代西班牙人的他全心支持西班牙。不管誰贏誰輸，他都不認為這場比賽會引發小組賽摩洛哥擊敗比利時後，比利時和荷蘭發生暴動那種嚴重的問題。

拉爾比開玩笑地說：「摩洛哥踢得很棒，但他們遇到西班牙就會像遇到牆，然後比賽就會結束，就是這樣。」

即便如此，拉爾比承認，他和其他來自休達或海岸更東邊的西班牙飛地麥里亞（Melilla）的穆斯林，被困在一個無主之地。

「摩洛哥人說我們不是摩洛哥人，說我們是西班牙人的兒子，而來自（伊比利）半島的西班牙人說我們不是西班牙人。跟一些來自半島的人說你來自休達時，得告訴他們休達在哪，然後他們會說『那是非洲』。」

休達35歲美髮師圖札尼（Mohamed Et Touzani）則說，享受球賽就對了。

來自摩洛哥中部的圖札尼在西班牙不同地區生活了15年，和許多擁有摩洛哥血統的人一樣，在邊境另一端有棟房子。他打算在休達一間他口中的「基督教」酒吧與西班牙朋友一同觀戰，屆時他會為摩洛哥加油。

「足球歸足球，政治歸政治，我們要踢一場足球賽，玩得開心，但最重要的是尊重。摩洛哥（國旗）有紅色和綠色，西班牙有紅色和黃色，我們有這個共同點，我們是鄰居，得像手足一樣地生活。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1111206