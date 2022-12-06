班托世界盃後揮別韓國隊 黃仁範哽咽謝教頭信任

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韓國在卡達世界盃不敵巴西，無緣晉級8強，總教練班托（前）在賽後表示，他不會繼續擔任韓國隊總教練。（美聯社）

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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）韓國在2022卡達世界盃足球賽中敗給強敵巴西，止步16強，總教練班托（Paulo Bento）在賽後公布將不再續約的決定，令韓國隊選手相當不捨，中場主力黃仁範更在受訪時哽咽感謝班托當年堅持讓他上場踢球。

班托在2018年接下韓國隊總教練時，韓國輿論反應並不好，帶領韓國隊期間也常被媒體以「固執」形容，但在他今年帶領韓國隊踢進世界盃16強後，這種特質也被改稱為「堅持」。

目前效力於希臘奧林匹亞科斯足球俱樂部的韓國選手黃仁範就是在班托的堅持下展露頭角的新星之一。韓聯社報導，黃仁範在班托宣布不再擔任韓國隊教練後受訪時忍不住哽咽，「雖然不知道各位國民會怎麼想，但我真的很感謝（班托），造就了現在的我」。

韓國足球選手黃仁範。（美聯社）

班托執教後的2018年9月，黃仁範在與哥斯大黎加的A組對抗賽（A match）中首次作為國家代表隊上場，「當時外面很多人質疑，為什麼要用黃仁範、看中他哪裡、他有什麼人脈嗎」，黃仁範認為如果他是教練也可能因此動搖，但班托仍選擇相信他。

班托的重用讓黃仁範得到「班托的皇太子」稱號，他與黃喜燦、金玟哉等2018年跟著孫興慜踢下亞運金牌的新生代球員，在今年世界盃中都有亮眼表現，儼然已經成為韓國足球的新中流砥柱。

其他選手也紛紛對班托表達感謝，在本屆世足賽中躍升「民族英雄」的韓國隊長孫興慜說，班托總是站在保護選手的立場，與擔任隊長的他也維持很好的關係，「教練從來沒有懷疑過要怎麼踢，雖然外界有許多質疑，但最終還是為我們在世界盃中的表現鼓掌」，雖然很遺憾班托不再擔任總教練，但還是會支持他未來的發展。

韓聯社報導指出，韓國隊與巴西爭奪8強賽中雖以1比4完敗，但卻難得沒有看到太多批評意見，不只是因為這是相隔12年挺進16強，也是班托執教4年來讓過去以保守消極戰略為主的韓國隊脫胎換骨，在這次賽事期間展現積極「鬥魂」的緣故。

韓國隊在2018年世足賽中因消極戰略飽受批評，球迷認為這種方式白白浪費像孫興慜這種攻擊型人才。班托接棒後著手改造球隊，所受到的質疑不斷，包括每次選拔出的名單總是大同小異等，但在他的一貫堅持下，也提高了「班托牌足球」的完成度。

在與葡萄牙爭奪16強門票賽中破門拉平比數的金英權則指出，4年一次的世界盃總是遇上更換教練，準備時間短促，但這次世界盃是在班托手上完整進行4年準備，讓選手們更有餘裕，認為這也是韓國隊能成功踢進16強的原因之一。（編輯：黃自強）1111206