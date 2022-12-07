英格蘭前鋒住家遭搶急返倫敦 是否回歸世界盃未定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

英格蘭前鋒史特林的住處遭搶劫，他飛回倫敦並表示除非確保家人安全，否則不會重返世界盃賽場。（美聯社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈7日綜合外電報導）英格蘭前鋒史特林的住處遭歹徒持槍搶劫後，決定飛回倫敦，未能參加2022卡達世界盃足球賽16強戰。據傳，史特林表示，除非家人100%安全，否則不會重返世界盃賽場。

待過利物浦（Liverpool）、曼城（Manchester City），現為切爾西（Chelsea）效力的史特林（Raheem Sterling）已缺席英格蘭對塞內加爾的世足16強賽，外界期待他能在英格蘭對法國的8強賽歸隊。然而，事情恐怕並非這麼簡單。

根據英國媒體報導，史特林住處是3日晚間遭持武歹徒闖入，當時家人都在，被劫走的東西包括現金、手錶、珠寶等，損失估計達30萬英鎊（約新台幣1143萬元）。

英國「太陽報」（The Sun）引述與親近史特林的消息來源的話說，史特林已對重返世界盃設下先決條件。

報導稱，史特林告訴友人說：「除非家人100%安全，否則我哪裡也不去。」

同一個消息來源稱，安全是史特林的第一考量。

「這是他們搬到那個地區的原因，那裡是專屬社區，保全人員會例行性巡邏。即便如此，他們還是被搶了，這讓史特林和他的伴侶十分沮喪。」

27歲的史特林替國家隊出征81場比賽，踢進20球，包括本屆世界盃B組的比賽在出戰伊朗時貢獻1球，助球隊6比2獲勝。

英格蘭將於台灣時間11日清晨3時與法國爭奪4強門票。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111207