內馬爾世足歸隊就進球 差1球平比利隊史紀錄

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內馬爾卡達世界盃小組賽首戰傷退，在16強淘汰賽歸隊，復出就踢進一記12碼球。（美聯社）

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（中央社杜哈6日綜合外電報導）在2022年卡達世界盃足球賽小組賽首戰傷退後，內馬爾今天在16強淘汰賽歸隊，一復出就踢進一記12碼，這是他生涯為巴西攻進的第76球，與巴西球王比利（Pele）創下的隊史紀錄只差一球。

內馬爾（Neymar）在小組賽對塞爾維亞之戰，遭對手「嚴加看管」而傷了右腳踝提前傷退，之後巴西對瑞士、喀麥隆的兩場小組賽都沒法參加，如今終於在球隊晉級16強後於淘汰賽首戰重回巴西陣中。

重返球場後，內馬爾沒浪費太多時間，他在對韓國的比賽第13分鐘，就攻進一記12碼球，這是他披巴西國家隊戰袍攻進的第76球，讓他離比利所創個人為巴西踢進77球的隊史紀錄只剩1球差距。

巴西在小組賽階段2勝1敗，積分6分與瑞士相同，在比較淨勝球後，以G組龍頭之姿晉級淘汰賽。

16強賽擊敗韓國，巴西順利晉級8強，接下來將於台灣時間9日深夜11時，與克羅埃西亞爭奪4強門票。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1111206