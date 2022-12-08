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日本隊世足表現優異 總教練：讓大家看到新時代

2022/12/8 08:06（12/8 08:40 更新）
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日本隊總教練森保一（前中）7日表示，雖然未能突破世界盃16強的鐵壁看到「新風景」，但選手們讓大家看到新時代。圖為1日日本對西班牙比賽，森保一在場邊指導。（共同社）
日本隊總教練森保一（前中）7日表示，雖然未能突破世界盃16強的鐵壁看到「新風景」，但選手們讓大家看到新時代。圖為1日日本對西班牙比賽，森保一在場邊指導。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京7日專電）日本隊結束2022卡達世界盃賽事後解散，日本隊總教練森保一與部分成員今天返國出席記者會時表示，雖然未能突破16強的鐵壁看到「新風景」，但選手們讓大家看到新時代。

世界盃足球賽16強賽，日本與克羅埃西亞於台灣時間5日晚間11時開始比賽，日本在正規賽1比1平手，延長賽雙方都未破門，最終克羅埃西亞在PK大戰以3比1勝出，晉級8強。

森保一與部分日本隊成員搭機從卡達首都杜哈返回東京成田機場（位於千葉縣），今晚受到大批球迷歡迎。隨後他出席在機場附近飯店的記者會。

森保說，感謝很多球迷到機場接機，若能透過日本隊選手的表現給國民帶來夢想、希望和活力，選手們會努力奮戰。

他說，這次日本隊無法達成突破16強的目標，無法看到「新風景」，但選手們讓大家看到了新時代。包括加油的球迷、日本國民及球隊都團結一心，能擊敗曾獲得世足賽冠軍的國家，從原本嚐到的「杜哈的悲劇」，這次嚐到了「杜哈的歡喜」。

日本隊總教練森保一（右起）與隊長吉田麻也7日返國出席記者會。（共同社）
日本隊總教練森保一（右起）與隊長吉田麻也7日返國出席記者會。（共同社）

杜哈的悲劇是指1993年10月日本隊挺進在卡達首都杜哈舉辦的「美國世界盃亞洲區資格賽」，幾乎要取得1994年世界盃的晉級資格時，在與伊拉克隊的最後一戰原本2比1領先，但遭到對手逼和。僅差30秒，被頂進追平球。當時採積分制，日本被南韓擠到第3名，無緣進軍世界盃。森保就是當年嚐到杜哈悲劇的球員之一。

問及想對日本隊選手說什麼時，森保說，已告訴他們，若每位選手都能提升個人能力就能讓日本隊更強，希望每位選手都能有高水準、有世足盃的水準，時時成長。他也對他們說，要持續保持隊伍的團結力與一體感。

問到本屆世足賽哪個場景印象最深刻，森保說，最後與克羅埃西亞一役結束後，選手們心情全顯露的那一幕。有選手露出懊悔的表情，有選手流淚。無法達成目標，大家覺得很懊悔，但這激發了他的心意，有一天日本隊一定能突破16強的鐵壁。

日本隊隊長吉田麻也陪同森保一出席這場記者會。他一開始就說，（與克羅埃西亞一役）比賽後，因哭過頭，自己現在身體狀況不太好。這次雖是經歷過的世足賽當中時間最短的，但卻是最快樂的一次。

吉田說，很遺憾的，這支隊伍就此解散，但腳步絕不能停。之後還有大賽要比，有亞洲盃比賽，首先就是站上亞洲的頂點，之後還有巴黎奧運、世界盃等大賽，一定要打贏才行。

日本隊與克羅埃西亞一戰，最後PK大戰時，森保採取讓球員自己決定上場人選的方式引起討論。

森保在記者會上表示，自己率隊至今，每次PK戰都採這種方式，這次也是。他說，出來踢PK的選手都真的很有勇氣、有決心，在那種心臟快從嘴裡迸出來、高度緊張及沉重的壓力下，選手能自告奮勇出來踢，想讓隊伍得勝、讓日本得勝的心意很強，這種為日本奮戰的勇氣，他真的很想大力稱讚。

吉田說，曾在奧運比賽時也以這種方式贏了紐西蘭。他認為，因為這次PK輸了，所以這種方式才成為討論的焦點，但以前用這種方式贏紐西蘭時，就沒人有意見。他認為這次森保所採取的方式並沒錯。

出席今晚這場記者會的除了森保、吉田之外，還有日本足球協會會長田嶋幸三及技術委員長反町康治。

問及下一任日本國家代表隊總教練人選時田嶋幸三說，上屆2018年世足賽前換下總教練哈利霍迪奇（Vahid Halilhodzic，法國籍、波士尼亞裔）是在技術委員會上討論後，會長與幾人討論，然後召開理事會，採這個新方法。所以現在他無法說出由誰擔任總教練，今後由技術委員長反町運作。（編輯：郭中翰）1111208

日本總教練森保一與部分日本隊成員搭機從卡達首都杜哈返回東京成田機場，受到大批球迷歡迎。（共同社）
日本總教練森保一與部分日本隊成員搭機從卡達首都杜哈返回東京成田機場，受到大批球迷歡迎。（共同社）
#世界盃
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