世界盃遊客人數不如預期 恐難達成120萬人目標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

卡達世界盃足球賽主辦單位當初預估遊客人數可達120萬人，不過前17天賽事結束後，迄今累積僅76萬5859人。圖為6日觀賞葡萄牙對瑞士的球迷。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北8日電）根據路透社報導，卡達世界盃足球賽主辦單位當初預估遊客人數可達120萬人，不過前17天賽事結束後，迄今累積僅76萬5859人，且後續比賽隊伍剩8隊，旅客人數激增可能性已不大。

2022卡達世界盃8強隊伍已全數出爐，台灣時間明晚11時起由克羅埃西亞與巴西領銜開踢，後天（10日）凌晨則由荷蘭與阿根廷接力登場。

主辦單位預估，世界盃國際球迷入境卡達的高峰期，是11月24日至28日期間，那是各組小組賽最頻繁的時刻，當時32支球隊都還未淘汰，且每天都有4場比賽進行。

路透社報導，根據卡達交付與遺產最高委員會（Supreme Committee for Delivery and Legacy）所提交的報告，今年世界盃前17天賽事卡達共迎來了76萬5859名國際旅客，不過現在有一半以上已經離開。

外界認為，今年比賽在卡達舉辦，也是中東國家首次舉辦世界盃，不過包括票價、飯店與酒精性飲品價格都普遍偏高，且限制又多，這些或許都是造成入境旅客人數不如預期的主因之一。

雖然遊客人數未達預期，但對卡達而言也並非完全都是壞事，因為這也讓卡達避免過度擁擠與交通壅塞等問題，卡達也是歷屆世界盃主辦國當中，人口數和國土面積最小的主辦國。

隨著世界盃即將進入8強，卡達官員樂觀認為，新一波的遊客已準備好要動身前往卡達，準備觀看8強賽事。（編輯：張雅淨）1111208