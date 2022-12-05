更多編輯台推薦新聞：
4金作曲家陳揚過世享壽66歲 魯冰花、桂花巷傳唱全台
文化

4金作曲家陳揚過世享壽66歲 魯冰花、桂花巷傳唱全台

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁
運動

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
非本國籍無健保確診者 112年元旦起需自費治療
首頁 / 國際
前進FIFA 2022世足賽
卡達二三事
新聞專題
卡達二三事1/42
首頁 / 國際

卡達辦世足挨批 聯合國促FIFA達成勞工權益協議

2022/12/5 12:45（12/5 13:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
卡達勞工權益問題多年來飽受批評，從大型建築計畫的勞工死亡爭議，到積欠工資、勞工在酷暑下工作等問題，使得國際足總面臨愈來愈大壓力。圖為2019年杜哈一處足球場施工情況。（路透社）
卡達勞工權益問題多年來飽受批評，從大型建築計畫的勞工死亡爭議，到積欠工資、勞工在酷暑下工作等問題，使得國際足總面臨愈來愈大壓力。圖為2019年杜哈一處足球場施工情況。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈4日綜合外電報導）卡達主辦世界盃足球賽遭受猛烈批評後，聯合國國際勞工組織（ILO）秘書長洪博今天對國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾施壓，要求在未來審查世界盃主辦國家時發揮更大作用。

洪博（Gilbert Houngbo）在與英凡提諾（Gianni Infantino）會談前告訴法新社，卡達一直是「雙重標準」的受害者，但這個國家也進步了很多，不過仍須為移民勞工做得更多才是。

洪博在接受採訪時說，國際勞工組織尋求在落實「盡職調查」未來的候選主辦國方面發揮作用。

多年來卡達的勞工權益問題一直飽受批評，從大型建築計畫的勞工死亡爭議，到積欠工資、勞工在酷暑下工作等問題，使得國際足總面臨愈來愈大壓力。

洪博表示，他相信「國際足總非常有決心要確保在未來決定世界盃（World Cup）主辦權歸屬時，將社會問題、尊重勞工標準等視為關鍵問題」。

曾任非洲多哥共和國總理的洪博表示，尊重人權必須包括「與工作相關的權利，尤其是工作中的健康和安全」。

英凡提諾在聲明中表示：「我們多年來一直與國際勞工組織接觸，希望確保雙方具有成果的合作關係能在未來延續下去。」

洪博表示，對與國際足總就勞工權益達成協議，他秉持「相當樂觀」的態度。

他說，同樣的規則應該適用於「奧運和其他運動」。

2026年世界盃將在美國、加拿大和墨西哥聯合舉行。洪博說：「理論上，我們沒有意見，但不代表我們不會保持警惕。」（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1111205

#世界盃
#FIFA
#世足
延伸閱讀
成千上萬移工離家赴卡達追夢 少數成功部分又窮又傷回老家卡達爭取世界盃主辦權12年 行賄、人權工殤等爭議不斷FIFA致函參賽國 別讓世界盃淪政爭場域
英凡提諾
FIFA禁世界盃戴彩虹臂章 德國隊球員摀嘴合照抗議卡達世界盃售出近300萬張門票 超越2018俄羅斯
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
彩虹臂章挺同世足熱議 阿拉伯同志圈憂適得其反