彩虹臂章挺同世足熱議 阿拉伯同志圈憂適得其反

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（中央社杜拜30日綜合外電報導）國際足球總會卡達世界盃球迷以彩虹旗和寫有「同一份愛」（One Love）的彩虹臂章，反制東道主卡達反LGBTQ政策。不過許多阿拉伯同志現在擔心，此一西方平權行動恐弊大於利。

法新社報導，社運人士和LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）人士指出，聲援當地LGBTQ社群的姿態已經激起一股恐同逆流，給長期謹言慎行以求生存的這個族群製造了新風險。

一名來自波斯灣鄰國巴林的32歲企業家說：「活在陰影之下並不好過，但是受人關注也不好。世界盃會結束，國際足球總會（FIFA）會離開，但是仇恨會留下來。」基於安全考量，這位受訪者要求不具名。

同性戀行為在卡達屬非法，LGBTQ權利以及在世足賽期間使用彩虹旗的問題，在此一重要國際賽事20日開幕前就一觸即發。

參加本屆世足賽7支歐洲球隊隊長一度計劃配戴寫有One Love字樣的彩虹臂章，促進多元與包容，但在FIFA威脅紀律處分後作罷。

上述企業家表示，爭取LGBTQ平權的這項立意良善運動，其實已經讓一些人遭殃。

他說：「這個地區同志圈中人本來不必對人表達他們對彩虹旗有何看法，我擔心以後不是這樣了。」

卡達的One Love臂章風波，為西方思維下的LGBTQ倡議在這個穆斯林人口為主地區產生意想不到反效果再添一例。

今年稍早，美國駐巴林、科威特和阿拉伯聯合大公國大使館升彩紅旗，並且在社群媒體上傳挺同訊息，慶祝驕傲月（Pride Month）。

不管在海內外，中東同志都選擇保持低調。對上述受訪巴林企業家而言，相關作法在當地適得其反。他說：「我們生活上很多面向都被他們毀了。」

「我未必要隱藏性向，但是我出門的時候也不用揮舞彩紅旗。」

波灣多國有關當局今夏把目標對準他們認為鼓勵同性戀行為的嘗試：沙烏地阿拉伯當局掃蕩一種彩虹玩具和服飾；巴林出現繪有一家人撐傘躲避彩虹雨剪影的海報，藉以強調伊斯蘭律法可以保護兒童免於LGBTQ影響；迪士尼動畫電影「巴斯光年」（Lightyear）則因為有女女接吻片段而在波灣數國遭到禁止上映。

同性戀關係在沙烏地可處死刑。

沙烏地研究人員胡笙（Eman Alhussein）告訴法新社：「儘管放寬了若干法律和社會限制，宗教在波斯灣仍然是核心。」她說，要在當地討論LGBTQ訴求，「或許還不是時候」。

目前是華府阿拉伯波斯灣國家研究所（Arab Gulf States Institute）非常駐研究員的胡笙同時認為，西方對波灣國家反LGBTQ政策的批判「沒有造成改變，而且短期之內也不會」。

「許多波斯灣民眾觀念依舊保守，維持若干界限可能對於讓社會各界相安無事極其重要。」（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1111130