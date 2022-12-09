世界盃爆工安意外1菲籍移工喪命 卡達展開調查

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（中央社杜哈8日綜合外電報導）卡達世足賽期間驚傳工安意外，有報導指出，一名40多歲菲籍移工在訓練基地修繕照明設備時失足死亡。卡達官員今天表示，卡達政府正在調查這起事故，如有違規將開罰承包商。

法新社報導，美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）昨天率先報導這名40多歲菲律賓籍移工死亡的消息，隨後獲菲律賓外交部證實。

報導指出，這名菲籍移工在沙烏地阿拉伯國家隊作為訓練基地的場館維修照明設備時，失足跌落在坡道上且沒有配戴安全帶，但未具體說明事故發生的日期。

根據世界盃賽況，沙烏地阿拉伯11月30日敗給墨西哥遭到淘汰。

一名不願具名的卡達政府官員表示：「卡達當局正在調查這起事件…如果調查結果發現沒遵守安全指引，所涉承包商將負起法律責任並遭重金罰款。」

菲律賓外交部今天告訴法新社，這名男子「在杜哈以南的梅薩伊德（Mesaieed）場館工作時死亡。」

菲國外交部在聲明中指出，外交官正與「法律相關單位合作確認更多細節」，並稱這將有助儘早將男子遺體送回國內。

世界足壇最高管理機構國際足球總會（FIFA）表示，他們「對於這場悲劇深感悲痛」，並在聲明指出「FIFA一得知這起事故，就立即聯繫地方當局要求提供更多細節」。

卡達世界盃主辦單位轄下組織交付與遺產最高委員會（Supreme Committee for Delivery and Legacy）表示，事發地點不在他們的管轄範圍，並在聲明中表示，死者隸屬承包商，同樣「不在委員會的職權範圍內。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1111209