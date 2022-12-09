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世足賽16強戰輸給摩洛哥 西班牙教頭恩立格遭解雇

2022/12/9 17:48（12/9 18:04 更新）
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西班牙在卡達世界盃足球賽16強賽遭摩洛哥淘汰後，教頭恩立格（左）被西班牙皇家足球協會解雇。（圖取自twitter.com/LUISENRIQUE21）
西班牙在卡達世界盃足球賽16強賽遭摩洛哥淘汰後，教頭恩立格（左）被西班牙皇家足球協會解雇。（圖取自twitter.com/LUISENRIQUE21）
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（中央社杜哈8日綜合外電報導）西班牙在卡達世界盃足球賽16強賽遭摩洛哥淘汰後，教頭恩立格今天被西班牙皇家足球協會解雇，並由西班牙青年隊教練戴拉佛恩特接任。

路透社報導，西班牙6日在世界盃16強迎戰摩洛哥時，他們雖然掌握了高控球率，但無法轉化為進球，雙方以0比0平手進入PK大戰，摩洛哥最終以3比0獲勝晉級8強。

西班牙皇家足球協會（RFEF）透過聲明表示：「西班牙足協已經選擇戴拉佛恩特（Luis de la Fuente）做為新的（西班牙）教練。」

聲明還提到：「西班牙皇家足球協會已向主席提交報告，其中確定應該為西班牙國家隊啟動新計畫，目的是延續近年來取得的成長，一切都要歸功於恩立格（Luis Enrique）和工作人員所做的工作。」

「西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）和體育總監莫里納（Jose Francisco Molina）已把這項決定告知恩立格。西班牙足協感謝恩立格和他的整個教練團於過去數年所做的工作。」

西班牙與摩洛哥的比賽後，52歲的恩立格表示，他應該為西班牙輸球負責。恩立格於2018年開始執教西班牙國家隊，直到本屆世界盃西班牙遭淘汰後才交出兵符。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1111209

#世足賽
#西班牙
#摩洛哥
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