越南谷歌年度搜尋最哈足球 疫情關鍵字退燒

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谷歌（Google）2022年年度搜尋排行榜顯示，足球是越南網友最常查找的前3大熱門話題。圖為越南足球迷5月22日在第31屆東南亞運動會為越南國家男子足球隊加油。中央社記者陳家倫河內攝 111年12月9日

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（中央社記者陳家倫河內9日專電）谷歌（Google）2022年年度搜尋排行榜顯示，足球、線上學習及娛樂是越南網友最關心的3大熱門話題；而與COVID-19疫情有關的關鍵字已經退燒。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，其中「2022世界盃足球賽」是最熱門的關鍵字。越南網友還找了其他與運動有關的主題，例如U23亞洲盃資格賽（AFC U23 Asian Cup）、英格蘭足球超級聯賽（Premier League）。

報導表示，谷歌今年的搜尋排行榜反映出一項重大改變，那就是與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有關的關鍵字不再像過去兩年那麼夯。

此外，越南網友在今年初對與「線上學習平台」相關的關鍵字很感興趣。

然而谷歌的數據顯示，「線上學習」、「線上學習平台」的搜尋次數已出現下滑跡象。（編輯：陳惠珍）1111209