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FBI：美邪教教主娶逾20妻 多數未成年曾逼女亂倫

2022/12/8 05:00
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（中央社亞利桑那州旗桿市7日綜合外電報導）美國聯邦調查局（FBI）指出，美國自稱為「先知」的男子貝特曼（Samuel Bateman）擁有逾20名妻子，其中多數未成年。

美聯社報導，貝特曼今年46歲，是美國亞利桑那州（Arizona）與猶他州（Utah）邊界附近一個小型一夫多妻團體的領袖，貝特曼至少有20名妻子，且會處罰不將他視為先知的追隨者。

根據FBI，貝特曼聲稱，他與妻子們發生性行為是上帝的旨意。一夫多妻在亞利桑那州屬於非法，但2020年在猶他州已經除罪化。

法律文件顯示，貝特曼曾試圖娶自己的唯一女兒，但這名女孩告訴母親他的計畫，後來這對母女搬了出去，並從法院取得防止讓他靠近的禁制令。

此外，FBI還指出，貝特曼獲得男性追隨者的財務支持，這些男性放棄了他們的老婆及孩子，給貝特曼當妻子。

FBI形容，貝特曼是邪教教主，大約有50名追隨者，以及逾20名妻子，他的老婆多半未成年，大多是15歲以下，據報導其中一人只有9歲。（譯者：陳正健）1111208

#貝特曼
#FBI
#美聯社
FBI
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