塔克接掌華爾街日報 成133年來首位女總編

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）新聞集團今天任命「星期日泰晤士報」總編輯塔克（Emma Tucker）擔任「華爾街日報」與道瓊新聞社新總編輯，成了「華爾街日報」創刊133年來的首位女總編輯。

路透社報導，塔克是接替莫瑞（Matt Murray）的職位。莫瑞擔任「華爾街日報」（Wall Street Journal）總編輯4年期間，率領團隊做出有遠大抱負的採訪報導，包括調查前總統川普財務獲普立茲獎（Pulitzer Prize）肯定的報導，以及以Facebook文件（Facebook Files）為專題的一系列調查報導。

新聞集團（News Corp）在新聞稿中說，莫瑞將在新聞集團擔任高階職務，負責新計畫，是執行長湯姆森（Robert Thomson）的屬下。

「華爾街日報」與英國「星期日泰晤士報」（Sunday Times）都是新聞集團旗下的報紙。

塔克將於2023年2月1日上任，莫瑞將在過渡期協助她直到2023年3月1日，屆時他將在新聞集團展開新的職位。新聞集團表示，莫瑞將負責「支持新聞集團的數個關鍵成長計畫」。

塔克2020年獲任命為「星期日泰晤士報」總編輯，她接受採訪時曾提到將提升數位版成長，並將受眾範圍超越其核心的年長、富裕與中產階級讀者。

這一願景似乎符合「華爾街日報」出版人與道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）執行長拉圖爾（Almar Latour）的看法，拉圖爾因為率領「華爾街日報」數位轉型而廣獲讚賞，數位版訂閱戶現在已破300萬人。

塔克的職涯發展大致依循新聞集團執行長湯姆森的軌跡。湯姆森在「金融時報」（Financial Times）任職17年，與塔克是同事，之後擔任「泰晤士報」（The Times）總編輯，接著出任「華爾街日報」總編輯。

塔克2007年加入「泰晤士報」擔任特刊副主編，隔一年成為「泰晤士報」副刊Times2總編輯。2012年，她晉升為編輯部主任。

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湯姆森今天發聲明說：「艾瑪是聰敏過人、能鼓舞人心的總編輯，具有數位常識且品格高尚。她一直是『星期日泰晤士報』思慮周密的守門人，能為道瓊新聞社帶來活力並維護高尚品德。在『華爾街日報』面臨眾多國際機會時，她的全球視野與經驗顯得格外重要。」

媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的新聞集團與福斯公司（Fox Corp）分家近10年，現在考慮重新合併的提議。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1111213