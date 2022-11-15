150年首見 波士頓環球報任命首位女性總編輯

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「波士頓環球報」14日選定巴恩斯擔任下屆總編輯，這是該報創刊150年以來，首次拔擢女性擔任總編輯大位。（圖取自twitter.com/nancycbarnes）

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（中央社波士頓14日綜合外電報導）美國百年老報「波士頓環球報」今天選定巴恩斯（Nancy Barnes）擔任下屆總編輯，這是該報創刊150年以來，首次拔擢女性擔任總編輯大位。

美聯社報導，61歲的巴恩斯將成為波士頓環球報（The Boston Globe）的第13位總編輯。

巴恩斯2018年起出任全國公共電台（National Public Radio）新聞執行長，並於9月宣布離職；據「紐約時報」報導，她也有豐富的報業經驗，曾任「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）與「明星論壇報」（Star Tribune）總編輯。

波士頓環球媒體合作夥伴公司執行長亨利（Linda Henry）說，巴恩斯以「致力追求高品質新聞、出色的領導能力和對創新的熱情聞名…她不但擁有在2家報媒擔任總編輯的領導經驗，還跨足經營數位與廣播新聞」。

巴恩斯將於明年2月1日接替麥葛羅利（Brian McGrory）出任總編輯一職。麥葛羅利9月表示，他將結束長達10年的總編輯生涯，成為波士頓大學（Boston University）新聞系教授。

巴恩斯9月說，她之所以離開全國公共電台，是因電台執行長決定設立一個更高階職位，來督導新聞和節目。

波士頓環球報1872年創立於波士頓並將總部設立於此，曾獲27項普立茲新聞獎（Pulitzer Prizes），紙本加上數位版訂閱者約有30萬人次，是波士頓歷史最悠久、規模最大的日報。

波士頓環球報以「編輯」（editor）代表最高頭銜，其他報紙可能稱之為「總編輯」（editor-in-chief）。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1111115