日本認釣魚台情勢更加緊張 擬增海上保安廳預算

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京14日綜合外電報導）日本政府認為釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊海域情勢「正更為緊張化」，有意制訂強化方針提高海上保安廳預算到3200億日圓，並強化海上保安廳各項因應能力。

日本讀賣新聞報導，日本政府最快將於12月16日制訂「關於強化海上保安能力方針」，面對中國海警船常態化在釣魚台列嶼周邊海域航行，為強化海上保安廳跟自衛隊間合作，有意到2027年度時將海上保安廳預算提高到約3200億日圓（約新台幣712億元），為本年度預算的1.4倍左右。

不只一位日本政府及執政黨相關人士透露上述訊息。日本政府上次是在2016年彙整同一份文件，這次預料將跟國家安全保障戰略等3份文件，同在內閣會議上獲通過。

強化方針草案針對釣魚台列嶼周邊海域情勢，提到中國海警船今年7月進入日本所聲稱的「領海」時間為64小時17分，創史上最長紀錄等情況，認為該海域情勢「正更為緊張化」。

草案也示警，中國推動將海軍艦艇轉用為海警船，「海警船的大型化及武裝化尤為顯著」。

因此，日本政府提出在各領域強化海上保安廳能力的方針，首先透過擴大巡邏船體制等，希望獲得「因應新威脅的尖閣領海警備能力」。

有關國內外合作，海上保安廳除透過聯合訓練等方式強化跟自衛隊的合作，也將推動與他國海上保安單位的合作，實現自由且開放的印度太平洋。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

草案中也提到要善用無人機等新技術強化監視能力、充實恐攻或災害等大規模重大事件同時發生的因應能力、提升確保海洋權益的海洋調查能力等。

海上保安廳2022年度原始預算約2231億日圓，草案計劃到2027年度時將增加約1000億日圓。首相岸田文雄日前表示，希望日本防衛經費加上海上保安廳及研究開發等安保相關預算後，可以達到占國內生產毛額（GDP）約2%的水準。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1111214