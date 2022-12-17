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國會遇襲案川普恐涉叛亂等罪 調查委員會19日表決

2022/12/17 13:11（12/17 13:48 更新）
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川普支持者去年1月6日闖入美國國會大廈。（中央社檔案照片）
川普支持者去年1月6日闖入美國國會大廈。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國新聞網站Politico今天報導，美國國會大廈遇襲案調查委員會預定19日投票，以決定是否建議對前總統川普提出叛亂罪等至少3項刑事指控，並於2天後發布最終報告。

美國眾議院去年責成「1月6日遇襲事件調查特別委員會」，調查時任總統川普的支持者攻擊國會大廈、企圖推翻川普2020年大選敗選結果一事。

Politico報導中引述2名熟悉調查委員會報告內容人士說法指出，可能的刑事指控包括叛亂、妨礙正式程序和密謀詐欺美國政府。

法新社報導，眾院調查委員會全體成員將於19日下午1時（台灣時間20日凌晨2時）召開最後一次會議，會中將投票表決是否建議對任何人提出可能的刑事指控，並於2天後發布最終報告。

調查委員會本身雖不能提告，但能向司法部提出建議。

司法部已指派一名特別檢察官，負責調查川普在國會大廈遇襲案中扮演的角色，以及川普為推翻時任民主黨候選人、現任美國總統拜登2020年的勝選結果所做努力。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1111217

#川普
#司法部
#Politico
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