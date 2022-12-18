義大利兄弟黨10週年大會 梅洛尼強調經濟成長

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（中央社記者陳攸瑋羅馬18日專電）義大利兄弟黨17日慶祝成立10週年，身為黨魁的現任總理梅洛尼談到未來計畫時說，她看重經濟成長曲線、就業數據及人口成長；提振經濟及兌現選民承諾是政府優先考量的事項。

梅洛尼（Giorgia Meloni）在黨慶上表示：「5年後我認為可能不會再次當選，所以也在重新檢視我的新生活。我不著重民意調查數據，因為我們將要做的事情可能不會立即被瞭解，我反而重視經濟GDP曲線與就業數據及人口成長數。」展望未來，她堅稱「已盡其所能，使義大利變得更好」。

義大利兄弟黨（Fratelli d'Italia）是義大利極右派民族保守主義政黨，成立於2012年12月17日。梅洛尼、義大利工業部長烏索（Adolfo Urso）、眾議員李奧（Maurizio Leo）與費托（Raffaele Fitto）等人在羅馬人民廣場（Piazza del Popolo）展開3天活動，慶祝所屬政黨義大利兄弟黨成立10週年。

「義大利晚郵報」（Corriere Della Sera）17日報導，梅洛尼表示：「這是一個展望未來的大聚會，並檢視我們長年建立的成果，最重要的是不要忘記我們來自哪裡。」

梅洛尼表示：「兄弟黨在這10年是個成功的賭注，沒人能想像今天發生的事情。在2019年最後一次歐洲議會選舉之前，我第一次對自己說，若我們沒有通過門檻，我會考慮回歸原本工作。對我們來說，沒有什麼是容易的。多年來感覺就像『滾輪上的倉鼠』，看不到我們所做事情的結果，但仍在最艱難時期挺進政府。」

對於團隊合作，梅洛尼表示：「工作成果不是我一個人可完成，今晚我有賓至如歸的感覺。」她感謝前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）、副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）等人，讓她的工作變得更為輕鬆。

對於政府首次向國會提出的預算案，梅洛尼表示，如何提振義大利經濟及兌現選民承諾是政府政策優先考量的事項。政府目前已為家庭挹注了15億歐元，以抵銷幼兒保育產品的增值稅，另也提高擁有3個以上孩子的家庭津貼及延長育兒假。

她並回應義大利工業總會（Confindustria）的批評，指出該會是合法的利益傳達者，卻不像政府一樣有著需承擔、維持國民生計的責任。政府面對工會組織示威，不會害怕也不會退縮。

梅洛尼也談及在移民議題上與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）意見分歧一事。她表示，義大利和法國都在捍衛自己的國家利益，且必須找到解決方案。

馬克宏11月11日曾對義大利暫不開放港口接受難移民表示「無法理解與不人道」，並暫停接受來自義大利3500名難民及加強法國邊境管制以進行報復，形成義法關係緊張。

梅洛尼說，如果歐洲理事會決定下次會議將專門討論移民問題，那是因為義大利已經停止接受無法接受的事。她強調，重新分配並不能解決問題，應在捍衛歐盟邊界的共同承諾中找到解決方案。

展望明年，梅洛尼表示，希望義大利和所有國民將變得更好。從今年最後一季可看出，義大利的成長已超過了西班牙和法國。（編輯：林憬屏）1111218