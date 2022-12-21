是否公開川普納稅申報表 美國會議員表決通過

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）鑒於美國前總統川普不透明的財務持續引發爭議，國會議員今天表決決定公開他的納稅申報資料，終結了川普多年來設法不讓這些資料曝光的「奮鬥」。

綜合法新社和路透社報導，川普在位時打破傳統，拒絕公布自己的財務、財產和商業帝國的真實狀況，為了不讓稅務資料曝光，甚至不惜大打曠日廢時的法律戰，引發諸多揣測。

川普2020年大選爭取連任失利，已宣布將投入2024年大選。

民主黨主導的眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）在黨派涇渭分明的表決中，以24票對16票通過公開川普6年的納稅申報資料；這是民主黨人於明年1月將掌控權移交給共和黨人前的最後行動之一。

民主黨籍聯邦眾議員杜蓋特（Lloyd Doggett）告訴美國有線電視新聞網（CNN），美國國會稅制聯合會（Congress Joint Committee on Taxation）的分析與原始報稅資料，將連同一份摘要報告一起送交給眾院全體議員。

他說：「可能會延遲幾天，以便有時間來遮蓋或移除諸如社會安全碼等資訊。」

在表決前，眾院歲計委員會主席尼爾（Richard Neal）剛打贏歷時長久、一路打到最高法院的法律戰，取得川普2015年至2020年的報稅資料。

尼爾說：「這並非懲罰之舉，也不帶有惡意，委員會沒有洩密。」

只有一小部分經過挑選的國會議員瀏覽過這些報稅資料，在隱私法的約束下，任何人洩露相關細節都是重罪。

然而，法律允許負有監督納稅責任的國會議員檢視任何美國納稅人的報稅資料。

川普的財務狀況一直受到美國民眾極大關注，部分原因是好奇他為何大費周章不讓資料曝光，也因為他在入主白宮前曾以房地產大亨身分奢華度日。

報稅資料可揭露他為慈善事業捐贈多少資產、是否涉及外國業務或其他利益衝突，以及他的企業如何受到總統任期和疫情影響。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1111221