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克宮：美愛國者飛彈老舊 擋不了俄對烏軍事行動

2022/12/23 11:08
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（中央社華盛頓/基輔22日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基訪問華府期間，美國宣布向烏克蘭提供先進的愛國者飛彈系統。克里姆林宮今天說，這無助化解衝突或阻擋俄國達成目標，總統蒲亭還稱愛國者系統老舊。

路透社報導，俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪美期間未顯示準備和談的跡象，證明了美國在與俄羅斯打代理人戰爭，「戰到烏克蘭只剩一兵一卒」。

培斯科夫提到愛國者（Patriot）飛彈系統時說：「這對加速解決衝突不具建設性，只會適得其反。這無法阻止俄羅斯聯盟在特別軍事行動期間達成目標。」俄羅斯2月底揮軍入侵烏克蘭，宣稱是在進行特別軍事行動，這場戰爭已造成數萬人死亡。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）稱愛國者飛彈系統「十分老舊」，還跟記者說俄羅斯會找到方法反制。

澤倫斯基昨天向美國國會表示，美國援助他的國家等於是在投資民主，他提到二次世界大戰針對納粹的戰爭，以敦促向烏克蘭提供更多援助，對抗俄羅斯持續10個月的入侵行動。

他說，愛國者飛彈系統是建立空中盾牌的重要一步。

澤倫斯基在白宮與美國總統拜登的聯合記者會上說：「這個恐怖主義國家發動恐怖行動，攻擊我們的城市與能源，這是我們奪走他們主要工具的唯一辦法。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1111223

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