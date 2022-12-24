荷蘭對奴隸制歷史道歉 印尼：應透過官方管道

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（中央社記者李宗憲雅加達24日專電）針對荷蘭總理呂特日前對奴隸制歷史道歉，印尼副總統安明昨天表示，若荷蘭政府有意道歉，就應該正式以官方管道向印尼道歉。印尼國會議員和歷史學者認為，面對這段歷史，荷蘭做得還不夠。

呂特（Mark Rutte）19日為荷蘭過去長達250年的奴隸制歷史道歉，安明（Ma'ruf Amin）昨天對此做出回應，他在峇里島的一場公開活動向媒體表示，若荷蘭以官方管道道歉，印尼政府會討論此事，但若還未正式道歉，印尼不會回應。

安明補充稱：「（荷蘭的）道歉若只是口頭，而不是官方，那印尼無法回應。」他並要求荷蘭政府針對過去在印尼執行奴隸制度，向印尼政府提交官方正式道歉。

此前，印尼外交部發言人費扎亞（Teuku Faizasyah）表示，印尼政府正等待駐海牙代表團提供更多有關這項道歉演說的相關訊息。他向「羅盤報」（Kompas）表示：「在得到完整的說明前，我們還不能回覆。」

呂特在20分鐘的道歉演說向荷蘭前殖民地，特別是加勒比海地區7個殖民地道歉，包括蘇利南、古拉索（Curacao）和阿魯巴（Aruba）等。呂特當時在海牙國家檔案局（National Archives）表示：「荷蘭對奴隸和其後代子孫所遭受的巨大苦難負有責任。」

印尼國會議員則對呂特的這項道歉舉動不以為然，隸屬民主奮鬥黨的議員哈沙努丁（TB Hasanuddin）表示，呂特的演講並未提及印尼，在英文及荷蘭文的演講稿中只提到加勒比海國家。他說：「（演講）更具有政治目的，是為了迎合荷蘭國內需求所做。」

從業黨議員努魯（Nurul Arifin）則表示，印尼需要的不只是道歉，她指出，許多印尼的文化資產仍由荷蘭持有，這個殖民國家還開採印尼珍貴的自然資源。

印尼艾爾朗加大學（Airlangga University）歷史學家普納萬（Purnawan Basundoro）向「雅加達郵報」（Jakarta Post）表示，荷蘭的道歉可能是為了避免面對賠償要求的策略之一。

普納萬說：「如果進行對話，承認他們的暴行就會有後果，就得面對賠償的要求。呂特知道這一點。」但他也強調，荷蘭人需要在他們的官方歷史提及此事，該做的不只是道歉。

雖然對於呂特的道歉，印尼政府不接受，但他的發言已在印尼引發對這段歷史的討論。「雅加達郵報」指出，16世紀有很多居住在安汶（Ambon）、峇里島、干那低（Ternate）及婆羅洲（Borneo）的印尼人，被販賣至南非、印度和斯里蘭卡當奴隸，其中一些奴隸是戰敗後的俘虜。

學者指出，印尼社會對這段歷史並不熟知，因為很多殖民時期的奴隸制度資料都被保存在國家檔案館。印尼大學（University of Indonesia）歷史學家博丹（Bondan Kanumoyoso）說：「任何人都無法接觸這些資料，這代表研究人員和專家有極少的資料可以研究。」

荷蘭在大航海時代曾占領許多殖民地，包括蘇利南、加勒比海小島古拉索和阿魯巴，以及印尼等，荷蘭海外殖民地奴隸制已結束近150年。（編輯：陳惠珍）1111224