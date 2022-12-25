教宗耶誕文告 籲結束俄烏戰爭、勿把糧食當武器

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（中央社梵蒂岡25日綜合外電報導）天主教教宗方濟各今天從梵蒂岡聖伯多祿大教堂發表耶誕文告，呼籲結束在烏克蘭的「無謂」戰爭；他並警告這場10個月的衝突已加劇全球糧食短缺，呼籲停止把糧食當成武器。

法新社報導，86歲的教宗方濟各（Pope Francis）今天對聖伯多祿廣場（St Peter's Square）數以千計的信眾演說，接著發表「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告。廣場上有些人舉著烏克蘭國旗。

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，教宗已多次呼籲和平、譴責戰爭，同時也試圖小心維持與莫斯科的對話。

他今天在聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）大殿中央陽台演說時表示，想起「我們的烏克蘭弟兄姊妹們，他們在黑暗與寒冷中、遠離家園度過這個耶誕」。

教宗說：「願天主啟發我們具體展現團結，去協助那些受苦的人。願祂開導能使武器雷鳴平息的掌權者的心靈，立即結束這場無謂戰爭！」

教宗表示：「悲慘的是，我們偏好聽從其他建言、受塵世思維所支配。」他「帶著悲傷」想起「凜冽的戰爭之風持續衝擊人類」。

他還說：「在其他區域和這場第3次世界大戰其他戰區，我們的時代也在經歷一場（缺乏）和平的嚴重饑荒。」

教宗提到這個耶誕節因為衝突或其他危機而處境艱難的多個國家，包括阿富汗、葉門、敘利亞、緬甸、以色列和巴勒斯坦的衝突、黎巴嫩與海地。

他也首度呼籲伊朗「和解」，過去3個月來，女性為首的抗議活動持續撼動伊朗。

教宗也呼籲慶祝耶誕節的人們，謹記那些「在每天有大量食物被丟棄、資源投入武器之際還挨餓的人」。

他說：「烏克蘭戰爭進一步加劇這種情況，使得全人類面臨饑荒風險，尤其是在阿富汗與非洲之角（Horn of Africa）國家。」

「我們知道每一場戰爭都會引發飢餓、利用糧食作為武器，妨礙食物分送給已在受苦的人們。」

「在今天這個日子，讓我們向和平的君（耶穌基督）學習，並致力讓食物僅僅成為和平的工具，就從那些握有政治責任的人做起。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111225