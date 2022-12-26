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巴西準司法部長：選後示威營已淪恐怖主義溫床

2022/12/26 12:52
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（中央社里約熱內盧25日綜合外電報導）巴西準司法部長今天表示，在軍隊基地外紮營的拒認大選結果示威者，已儼然「恐怖主義溫床」。警方昨天引爆拆解一枚爆裂物，並逮捕一名疑與示威營有關的犯嫌。

路透社報導，即將隨新政府上任的準司法部長迪諾（Flavio Dino）在推特寫道：「昨天在巴西利亞發生的嚴重事件證明，所謂的『愛國』營地已成為恐怖分子的溫床。我們不會寬待恐怖分子、他們的支持者和資助者。」

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者在巴西軍隊各基地外紮營數週，要求軍方推翻左翼當選總統的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。魯拉將於明年1月1日就職。

迪諾說，將重新評估魯拉就職典禮的安排，以加強維安措施。

迪諾在另一條推文中表示，他將提議成立特別單位「打擊恐怖主義和非法武裝。法治容不下這群政治民兵」。

示威營發現炸彈的消息加深巴西的選後暴力；在經歷 一場數十年來最混亂的總統大選後，巴西局勢仍緊繃。

波索納洛仍未服輸，並質疑巴西投票系統的可信度，只是質疑內容缺乏根據；許多鐵桿支持者選擇相信波索納洛。巴西選舉法院上月駁回波索納洛盟友質疑總統選舉結果之訴。

陸軍總部外的示威營地已成為巴西最極端的活動之一。12月12日，魯拉勝選獲得確認當天，部分營地成員攻擊巴西利亞的聯邦警察總部。

巴西利亞警察局長康迪多（Robson Candido）表示，一名來自東北部巴拉州（Para）的54歲男子已被捕，承認在巴西利亞機場附近的一輛燃料卡車上放置爆裂物，目的是製造混亂。

康迪多告訴媒體：「他來參加軍隊總部外的抗議，這是支持現任總統（波索納洛）的一環。他們正根據意識形態行事，但顯已失控。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1111226

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