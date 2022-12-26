疫情趨緩恐掀出逃潮 洛興雅難民葬身大海人數增

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（中央社新德里/達卡26日綜合外電報導）聯合國難民機構今天表示，一艘載有180名洛興雅人的難民船在海上漂流數週恐已沉沒，使得對於試圖從孟加拉難民營出逃的洛興雅人而言，2022年成為最致命的一年之一。

路透社報導，將近100萬來自緬甸以穆斯林為主的少數族裔洛興雅人（Rohingya），棲身在孟加拉擁擠的收容機構中。由於洛興雅人在居住幾世代的國家緬甸自2017年以來受到血腥軍事鎮壓，因此成千上萬洛興雅人逃往以穆斯林為主的孟加拉。

在佛教徒為主的緬甸，大多數洛興雅人無法獲得公民身分，被視為來自南亞地區的非法移民。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）於週末表示，憂心這艘在11月底從孟加拉出發後行蹤不明的難民船，船上搭載的180人恐怕都已喪生。

UNHCR表示，這艘船並不適合出海，恐怕在失去聯絡之前，在12月初左右就開始解體。

聯合國難民署發言人巴洛赫（Babar Baloch）表示，今年已有近200名洛興雅人恐怕葬身大海或失蹤；「儘管希望渺茫，我們希望這失蹤的180人仍存活在世上某個地方」。

UNHCR估計，2013年有近900名洛興雅人在安達曼海（Andaman Sea）和孟加拉灣（Bay of Bengal）喪生或失蹤，2014年則有700多人。

他表示，2022年是「繼2013和2014年後，死亡和失蹤人數最多的一年之一」。他並指出，嘗試出逃的人數已經回復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。

巴洛赫說：「趨勢顯示出逃人數恢復到2020年水準，當時有2400人嘗試穿越危險海域，有200多人因此喪生或失蹤。」

人權團體估計，今年試圖搭船逃離孟加拉的洛興雅難民人數是前一年的5倍多。

巴洛赫表示，目前不清楚載有180名洛興雅人的船隻漂流至何方，也不清楚難民通常前往目的地東南亞地區解除防疫限制、是否直接導致出逃人數上升。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1111226