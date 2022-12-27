俄無情猛轟烏能源設施 自家民眾也飽受無電所苦

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）俄羅斯無情猛轟烏克蘭關鍵基礎設施，導致數以百萬計民眾斷電、斷水和供暖中斷，與此同時，俄羅斯各地城鎮也受到與公用事業相關的災難所苦。

「華盛頓郵報」報導，自俄羅斯10月開始轟炸烏克蘭基礎建設以來，聖彼得堡（St. Petersburg）郊區上個月發生天然氣管道爆炸事件、莫斯科兩間購物中心據稱因焊接作業違規引發嚴重火災、電網故障更導致數以萬計民眾陷入斷電、沒有供暖的困境中，這些只不過是其中一部分事件。

10月下旬，俄羅斯南部城市伏爾加格勒（Volgograd）兩條下水道管道爆裂，排泄物和汙水淹沒數條街道，導致100萬居民中的20萬人多日斷水或無供暖。

當地議員克拉弗成柯（Ilya Kravchenko）蒐集了1000多名受害者的證詞，並對負責建設這個下水道系統的公司提起訴訟。

克拉弗成柯說：「這是有紀錄以來最糟的一年。這座城市從來沒遇過這麼多問題。」

幾週後，位於俄國葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）西方的小城鎮普沃烏拉爾斯克（Pervouralsk）也發生類似但不那麼嚴重的汙水危機，居民怒氣沖沖地提著多桶糞水到水務委員會辦公室抗議，聲稱當局忽視了已存在多年的問題。

儘管這些災難令人懷疑是否與俄烏戰爭的破壞活動有關，但基礎設施維護不善是俄羅斯長期存在的問題，這是舊蘇聯時代系統必須維修且維護費用高昂、數十年來地方官員貪腐、政府優先考慮國防和安全預算及聚焦大城市發展而非地方城鎮的結果。

皮姆市（Perm）當地報紙最近刊登的一篇文章說：「我們每天都會聽到俄羅斯某個地區的住房和公用事業部門發生事故的消息。」

文中寫道：「在上一個供暖季節期間，全國住房和公用事業部門發生了7300多起事故，從2022年冬季開始的情況來看，不應指望相關統計數據會下滑。」

俄羅斯參議員謝夫成柯 (Andrei Shevchenko) 去年表示，俄羅斯的公用事業基礎設施已損耗60%，所需維修超過580億美元。他說，有些地區的狀況「令人非常擔憂」，若干基建設施整體損耗已超過70%。

分析人士認為，隨著西方制裁開始產生影響，與基礎設施相關的破壞可能很快就會成倍增加，而先前已經存在的問題正在加劇民眾對俄羅斯入侵烏克蘭招致後果的不滿情緒。

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西伯利亞城市鄂木斯克（Omsk）的民間社會組織Omsk Ogo最近在社群媒體Instagram發布一篇貼文，總結部分居民對俄羅斯許多城市基礎設施日益惡化的沮喪情緒。鄂木斯克冬季氣溫已降至攝氏零下20度。

「他們在電視上說歐洲很冷，但沒有人提到鄂木斯克有4萬家戶沒有天然氣。」根據2017年的一份報告，這座城市有數以千計家庭仍在使用煤炭或木柴取暖。「其他民宅必須定期關閉暖氣，因為公用事業基礎設施已不堪負荷。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1111227