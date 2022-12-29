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俄土敘3國防部長在莫斯科聚首 2011年來首次

2022/12/29 12:41
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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯國防部表示，俄羅斯、土耳其以及敘利亞3國的國防部長今天在莫斯科召開會議，為敘利亞內戰爆發以來首度有這類會談。

法新社報導，這同時也是敘利亞2011年爆發內戰以來，土、敘兩國的防長首次會晤。

俄土兩國都有涉入敘利亞戰事，但莫斯科當局支持的是敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權，安卡拉當局則力挺反抗軍。

3國國防部長今天齊聚開會之前，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）一再揚言將對敘國北部的庫德族民兵團體發動軍事行動。

俄國國防部表示，俄國防長蕭依古（Sergei Shoigu）與土敘兩國的防長艾卡（Hulusi Akar）、阿巴斯（Ali Mahmoud Abbas）討論了「解決敘利亞危機、難民問題，以及共同努力打擊敘利亞極端團體的方式」。

俄國國防部進一步表示，這場會議「極具建設性」，有必要持續進行，以符合進一步穩定敘利亞及區域局勢的利益。

土耳其國防部發出類似訊息，說這場會議在「建設性氛圍」下舉行，並說「這場會議中，討論了敘利亞危機、難民問題以及打擊敘利亞所有恐怖組織的聯合行動」。

國營媒體敘利亞新聞社（SANA）引述國防部的說法指出，敘利亞情報首長也在場，還說這場會議氣氛「正面」。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1111229

#敘利亞
#土耳其國防部
#俄羅斯
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